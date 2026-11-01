Harry Kane sút hỏng 11m trong ngày ra mắt Quả bóng Vàng tại Bayern Munich

“Tôi vô cùng tự hào khi được khoác áo Bayern Munich. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau giành thêm nhiều danh hiệu”, tiền đạo Harry Kane chia sẻ trước hơn 75.000 khán giả trên sân Allianz Arena.

Trước giờ bóng lăn, chân sút người Anh bước ra sân với Quả bóng Vàng trên tay, trong tiếng reo hò của người hâm mộ. Vợ và 4 người con cũng có mặt để chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt, khi anh trở thành cầu thủ Bayern Munich đầu tiên giành danh hiệu này kể từ Karl-Heinz Rummenigge năm 1981.

Harry Kane khoe Quả bóng Vàng trước giờ bóng lăn trận Bayern Munich tiếp Dortmund ở vòng 8 Bundesliga. Ảnh: Getty.

Ngày vui tưởng chừng sẽ càng trọn vẹn khi Bayern Munich mở tỷ số nhờ pha lập công của hậu vệ Konrad Laimer trong hiệp một. Thế nhưng, chính ngôi sao được tôn vinh lại bỏ lỡ cơ hội giúp đội nhà tạo cách biệt an toàn.

Phút 56, Bayern Munich được hưởng phạt đền sau khi tiền vệ Felix Nmecha dùng tay cản cú dứt điểm của Kane trong vòng cấm. Trên chấm 11m, chân sút vốn nổi tiếng lạnh lùng lại sút bóng dội xà ngang, đánh dấu lần thứ 2 đá hỏng phạt đền sau 27 lần thực hiện tại Bundesliga.

Tân chủ nhân Quả bóng Vàng 2026 đá hỏng 11m khiến đội nhà bị Dortmund chia điểm. Ảnh: Getty.

Sai lầm ấy càng trở nên đáng tiếc khi chỉ 4 phút sau, tiền đạo Serhou Guirassy ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Dortmund. Từ cơ hội nhân đôi cách biệt, đội chủ sân Allianz Arena phải trở lại thế giằng co với đối thủ.

Dù vậy, tân chủ nhân Quả bóng Vàng 2026 vẫn có cơ hội sửa sai. Từ đường chuyền của tiền vệ Joshua Kimmich, đội trưởng tuyển Anh đánh đầu kiến tạo để trung vệ Dayot Upamecano đưa Bayern Munich vượt lên dẫn 2-1 ở phút 66.

Tưởng chừng pha kiến tạo ấy đã giúp anh chuộc lỗi, nhưng Dortmund không chịu bỏ cuộc. Đến phút 89, tiền đạo Fabio Silva bất ngờ ghi bàn gỡ hòa 2-2, khiến đội bóng xứ Bavaria đánh rơi chiến thắng ngay trên sân nhà.

Bản thân chân sút 33 tuổi cũng trải qua trận đấu kém duyên với 6 lần dứt điểm nhưng không cú nào trúng đích Dortmund.

Trận hòa khiến Bayern Munich bỏ lỡ cơ hội bứt lên trong cuộc đua vô địch. Sau 8 vòng Bundesliga, hai kình địch vẫn cùng có 18 điểm và duy trì thành tích bất bại, nhưng đội bóng xứ Bavaria giữ ngôi đầu nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.