Harry Kane: Sau Quả bóng vàng là Cúp C1 cùng Bayern Munich

Khát vọng Champions League

Harry Kane trở lại Metropolitano, 7 năm sau khi cùng Tottenham tranh trận chung kết Champions League và thua Liverpool. “Sân đấu này gợi cho tôi những ký ức buồn”, anh nói.

Kane đang là tâm điểm của bóng đá thế giới sau khi giành Quả bóng vàng. “Nhưng tôi hy vọng sẽ thay thế chúng bằng những ký ức đẹp”, anh nhắn nhủ, “bằng cách thắng Atletico trận này và, nếu có thể, nâng cúp Champions League tại đây vào năm sau”.

Kane giới thiệu Quả bóng vàng trên sân Allianz Arena. Ảnh: FCB

Thủ lĩnh Bayern Munich tỏ ra điềm tĩnh và hòa nhã. Anh không do dự khi được hỏi liệu có sẵn sàng đổi danh hiệu cá nhân lấy chiếc cúp danh giá nhất của UEFA hay không.

“Có!”, anh đáp. “Chúng tôi thi đấu vì những danh hiệu tập thể. Giành Quả bóng vàng là một trong những điều đẹp đẽ nhất từng xảy đến trong đời tôi. Nhưng ăn mừng chức vô địch Champions League cùng các đồng đội, cùng Bayern, sẽ mang lại cảm giác tuyệt vời”.

Kane đã chứng minh Pep Guardiola đúng. Hai cựu chủ tịch Bayern, Uli Hoeness và Karl-Heinz Rummenigge, thường nhắc lại điều đó khi trao đổi với giám đốc thể thao Max Eberl. Sai lầm lớn nhất trong lịch sử gần đây của CLB là không bán Robert Lewandowski sớm hơn vài năm để thay bằng Harry Kane đang ở độ tuổi rực rỡ.

Guardiola đã đúng khi vừa đến vào năm 2013 đã nhắc rằng, nếu muốn thực hiện bước nhảy quyết định, Bayern phải vượt qua những khuôn mẫu xoay quanh tiền đạo cắm trong vùng cấm, đặt niềm tin vào những chân sút mang tâm hồn tiền vệ.

Ngoài việc đưa bóng vào lưới, họ còn biết làm phong phú sức tấn công bằng những pha phối hợp hoặc những tình huống di chuyển không bóng liên tục và chất lượng. Guardiola chỉ diễn giải lại một bài học cũ của Johan Cruyff. Nhưng Bayern mất cả thập niên mới hiểu ra.

Khi họ chiêu mộ Kane năm 2023, Guardiola đã sang Man City từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, những bài học của ông vẫn sống ở Sabener Strasse. Khả năng dẫn dắt của Kane lan tỏa như một làn sóng. Tuổi tác không ngăn được anh đưa đội bóng lên một tầm cao mới.

Kane sẽ không bao giờ khoác áo Bayern nếu không có con đường Guardiola mở ra. Một trong những lời cảnh báo đầu tiên mà Pep đưa ra với đội bóng Đức là họ phải bán Mario Mandzukic.

Khát vọng của Kane là giành Champions League. Ảnh: FCB

Chịu ảnh hưởng từ truyền thống lâu đời với những trung phong cổ điển, Hoeness và Rummenigge chỉ nghe theo một nửa. Bayern không gia hạn với Mandzukic nhưng lập tức đàm phán Lewandowski, người sẽ hết hợp đồng với Dortmund vào năm 2014.

“Đây là cơ hội hiếm có trên thị trường”, họ nói với Guardiola, sau khi thông báo rằng quyết định chiêu mộ tiền đạo Ba Lan đã được đưa ra.

Ai cũng muốn Kane

“Đó là một cầu thủ phi thường”, Diego Simeone ca ngợi trước trận gặp Bayern (3h ngày 4/11). “Theo năm tháng, cậu ấy tìm được những vị trí thi đấu tốt hơn mà vẫn không xa rời bàn thắng. Có thể thấy Kane tận tụy làm việc, giúp đội đưa bóng từ tuyến dưới lên khi cần mà vẫn là một cây săn bàn”.

Có những cầu thủ được các chủ tịch yêu thích, những người được báo chí yêu thích, những cầu thủ được đồng nghiệp yêu thích, và có những người làm công việc thầm lặng hiệu quả đến mức các HLV xem họ như con cưng. Trước Haaland, Guardiola từng tìm cách đưa Kane về Man City.

Ông không phải người duy nhất. Mùa xuân năm 2023, Carlo Ancelotti và con trai Davide đã khẩn khoản đề nghị Florentino Perez suốt nhiều tháng hãy thay Benzema bằng Kane. Họ không thành công.

Sự thờ ơ của Real Madrid và Barca mở đường cho Kane đến Trung Âu. Khi Bayern quan tâm tới anh, tiền đạo Anh nhận được sự ủng hộ của Jose Mourinho, người khi ấy dẫn Tottenham.

Kane là mẫu tiền đạo mà Guardiola, Ancelotti và Mourinho đều muốn có. Ảnh: FCB

Mourinho nói rằng chưa từng huấn luyện cầu thủ nào đạt đẳng cấp của anh. Biết mình sắp bị Tottenham sa thải, ông khuyến khích Kane rời nước Anh, tìm cơ hội cạnh tranh Champions League tại một CLB có tham vọng vô địch và dự án vững chắc.

“Mourinho luôn nói rằng tôi có thể vươn lên một đẳng cấp mới nếu bước ra khỏi vùng an toàn. Ở Bayern, tôi tìm thấy những đồng đội và một môi trường giúp mình đương đầu với những thử thách lớn”, Kane nhớ lại.

“Ông ấy còn cho tôi sự tự do trên sân, thậm chí lùi xuống tận hàng phòng ngự để triển khai bóng. Tôi luôn lùi về giữa sân từ khi còn chơi ở các đội trẻ, và vẫn tiếp tục làm vậy ngay cả khi phá kỷ lục ghi bàn của bản thân như mùa trước.

Giờ đây, tôi tự hào khi lối chơi của mình được ghi nhận bằng Quả bóng vàng, bởi điều đó cho thấy có nhiều cách để trở thành một tay săn bàn”.

Mourinho là một trong những người đầu tiên chúc mừng Kane đoạt giải tuần trước. Mùa hè vừa qua, khi trở lại Real Madrid, ông thậm chí đề xuất chiêu mộ anh.

Kane hết hợp đồng vào năm sau và nhận lương 14 triệu euro sau thuế, mức thu nhập thậm chí không nằm trong tốp 3 tại Real Madrid.

Gần như tất cả đều trân trọng Harry Kane. Danh hiệu Champions League sẽ là điểm nhấn hoàn hảo cho sự nghiệp đáng ngưỡng mộ của anh.