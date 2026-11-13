Harry Kane phá kỷ lục tồn tại 36 năm ở tuyển Anh

Trước trận đấu, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã tổ chức lễ tôn vinh đặc biệt dành cho đội trưởng Harry Kane. Anh bước ra sân cùng 4 người con, giữa những tràng pháo tay của khán giả và màn cổ động khổng lồ trên khán đài sân Wembley.

Cựu thủ môn Peter Shilton, người giữ kỷ lục 125 lần khoác áo tuyển Anh từ năm 1990, trực tiếp tham dự buổi lễ để chúc mừng người kế nhiệm.

Hoàng tử William trao cho Kane chiếc áo kỷ niệm mang số 126, trong khi đội trưởng Croatia Luka Modric cũng tặng anh một món quà đặc biệt.

Hoàng tử William trao chiếc áo kỷ niệm mang số 126 cho thủ quân Harry Kane. Ảnh: Getty.

Luka Modric đã tặng một món quà cho Harry Kane trên sân Wembley. Ảnh: Getty.

Buổi lễ càng có ý nghĩa khi Kane mang theo danh hiệu Quả bóng Vàng 2026 vừa giành được cách đây vài tuần. Chân sút 33 tuổi trở thành cầu thủ Anh đầu tiên nhận giải thưởng cá nhân danh giá này kể từ Michael Owen năm 2001.

“Đây chắc chắn là một trong những cột mốc lớn nhất sự nghiệp của tôi”, Kane chia sẻ trước trận. Theo đội trưởng tuyển Anh, thành tích ấy là kết quả của nhiều năm nỗ lực, duy trì thể lực và sự ổn định để luôn sẵn sàng phục vụ đội tuyển quốc gia.

Trước đó, Kane đã cân bằng kỷ lục của Shilton với lần ra sân thứ 125 trong chiến thắng 3-0 trước CH Czech hôm 6/10. Anh còn đánh dấu cột mốc bằng cú đúp, nâng tổng số bàn thắng cho tuyển Anh lên 91.

Harry Kane được chào đón như một người hùng trước khi trận đấu với Croatia bắt đầu. Ảnh: Shutterstock Editorial.

Hành trình ấy bắt đầu từ tháng 3/2015, khi Kane vào sân thay Wayne Rooney trong trận gặp Lithuania và ghi bàn chỉ sau 79 giây.

Từ một tiền đạo trẻ đầy triển vọng, anh từng bước trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển, đồng thời giữ băng đội trưởng qua nhiều giải đấu lớn.

Tại World Cup 2026, Kane góp công giúp tuyển Anh giành hạng ba. Trước đó, anh cũng cùng Tam sư vào chung kết 2 kỳ EURO liên tiếp, nhưng đều lỡ hẹn với chức vô địch.

Bên cạnh kỷ lục ra sân, tiền đạo Bayern Munich còn hướng tới cột mốc 100 bàn thắng cho tuyển Anh. Anh cũng không loại trừ khả năng tiếp tục thi đấu tại World Cup 2030, thời điểm bản thân đã 36 tuổi.

Tốp 10 cầu thủ khoác áo đội tuyển Anh nhiều nhất. Đồ họa: The Sun.