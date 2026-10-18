Harry Kane phá kỷ lục hơn 60 năm tại Bundesliga

Cuộc tiếp đón RB Leipzig trên sân Allianz Arena chứng kiến trận đấu thứ 100 của Harry Kane tại đấu trường Champions League.

Chân sút người Anh đệm bóng cận thành từ đường chuyền ngang của hậu vệ Nathaniel Brown, nâng tỷ số lên 5-0 cho ‘Hùm xám’ ở phút 53. Đây là pha lập công thứ 102 của chân sút 33 tuổi, qua đó trở thành cầu thủ sở hữu thành tích ghi bàn tốt nhất sau 100 trận đầu tiên trong lịch sử giải vô địch quốc gia Đức.

Thành tích mà Kane làm được vượt xa kỷ lục 72 bàn sau 100 trận của cựu danh thủ Timo Konietzka, tồn tại từ năm 1967. Trong số đó, cựu tiền đạo người Đức ghi 42 bàn qua 53 trận cho Borussia Dortmund và 30 bàn sau 47 trận khoác áo TSV 1860 Munich.

Đây là kỷ lục ghi bàn thứ 2 của Kane tại Bundesliga chỉ trong chưa đầy 1 tháng. Hồi tháng 9, đội trưởng tuyển Anh trở thành cầu thủ cán mốc 100 bàn nhanh nhất lịch sử giải đấu, sau 98 trận, vượt kỷ lục 129 trận do cựu danh thủ Dieter Muller thiết lập năm 1977.

Ngoài bàn thắng mang tính lịch sử, Kane còn đóng góp 2 pha kiến tạo cho Michael Olise và Luis Diaz. Tiền đạo sinh năm 1993 cũng nối dài chuỗi 10 trận liên tiếp góp dấu giày vào bàn thắng trên mọi đấu trường trong màu áo CLB và đội tuyển quốc gia.

Harry Kane ghi bàn thắng thứ 102 trong lần thứ 100 ra sân tại Bundesliga, giúp Bayern Munich đại thắng RB Leipzig 6-1. Ảnh: Bayern Munich.

Dù vậy, ngôi sao nổi bật nhất trận đấu là Diaz với cú hat-trick ở các phút 12, 47 và 69. Đây là lần thứ 2 anh ghi 3 bàn trong một trận Bundesliga sau màn trình diễn trước Hoffenheim hồi tháng 2.

Tiền đạo người Colombia còn kiến tạo cho Aleksandar Pavlovic lập công ở phút 26, trong khi Olise ghi bàn ở phút 34. RB Leipzig chỉ có bàn danh dự nhờ công tiền vệ Andrija Maksimovic ở phút 90+1.

Chiến thắng còn giúp Bayern thiết lập kỷ lục mới tại Bundesliga với 18 bàn trong 3 trận sân nhà đầu mùa. Trước khi đè bẹp Leipzig, thầy trò HLV Vincent Kompany lần lượt thắng Stuttgart 5-1 và Union Berlin 7-0, vượt thành tích 17 bàn do chính CLB nắm giữ từ mùa 2020-2021.

"Đó là một trận đấu thực sự xuất sắc. Ghi 6 bàn vào lưới đối thủ như Leipzig là điều rất đáng tự hào", tiền đạo Kane chia sẻ.

Chiến thắng giúp Bayern vươn lên dẫn đầu Bundesliga với 14 điểm sau 6 vòng, bằng Borussia Dortmund nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại +17 so với +7.

Theo lịch, thầy trò HLV Kompany sẽ tiếp Arsenal trên sân Allianz Arena ở lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League vào lúc 2h ngày 22/10 (giờ Hà Nội).