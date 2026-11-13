Harry Kane phá kỷ lục 36 năm, trở thành cầu thủ khoác áo tuyển Anh nhiều nhất lịch sử

Trong trận đấu trên sân Wembley, Harry Kane được xếp đá chính, chính thức vượt qua Peter Shilton - người từng giữ kỷ lục 125 lần khoác áo đội tuyển Anh từ năm 1989.

Harry Kane chụp ảnh cùng cạnh cựu thủ môn Peter Shilton và Hoàng tử William trong lễ vinh danh trước trận Anh gặp Croatia tại Wembley, London ngày 12-11-2026. Ảnh: Reuters

Cột mốc đặc biệt được đánh dấu bằng buổi lễ vinh danh trước trận, với sự tham dự của Shilton, Hoàng tử William và đội trưởng Croatia Luka Modric.

Kane, ra mắt đội tuyển Anh tháng 3-2015, đã trải qua hơn 11 năm thi đấu quốc tế và góp mặt tại 8 giải đấu lớn.

Trước khi lập kỷ lục mới, tiền đạo này từng cân bằng thành tích của Shilton với lần ra sân thứ 125 trong trận gặp Czechia hồi tháng 10.

Không chỉ phá kỷ lục về số trận, Kane tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trên hàng công đội tuyển Anh. Phút 24 trận gặp Croatia, đường chuyền của anh mở ra tình huống phối hợp để Jude Bellingham kiến tạo cho Morgan Rogers ghi bàn.

Croatia gỡ hòa ở phút 59 nhờ Petar Sucic, trước khi Kane thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 64, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Bàn thắng này nâng tổng số pha lập công của Kane cho đội tuyển Anh lên 92, tiếp tục củng cố vị trí chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển. Wayne Rooney đứng thứ hai với 53 bàn, kém Kane 39 bàn.

Tiền đạo Bayern Munich cũng giữ kỷ lục về số lần ra sân tại các giải đấu lớn của đội tuyển Anh với 36 trận, cùng 21 bàn thắng ở những sân chơi này.

Chiến thắng trước Croatia giúp Anh giành quyền vào tứ kết UEFA Nations League. Với Kane, cột mốc 126 lần khoác áo đội tuyển không chỉ là dấu ấn cá nhân mà còn nối dài hành trình chinh phục những giới hạn mới trong sự nghiệp quốc tế.

Sau khi vượt qua kỷ lục của Shilton, Kane đặt mục tiêu tiếp theo là cán mốc 100 bàn thắng cho đội tuyển Anh.

Tiền đạo 33 tuổi cho biết đây sẽ là thành tích đáng nhớ khác mà anh muốn sớm đạt được, bên cạnh khát vọng giành danh hiệu lớn cùng đội tuyển quốc gia.