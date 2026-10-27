Harry Kane nói gì khi lần đầu giành Quả bóng Vàng?

Tiền đạo đang chơi cho Bayern Munich chia sẻ trên trang cá nhân: “Xin chào mọi người, tôi đang cầm trên tay danh hiệu Quả bóng Vàng 2026. Cảm giác thật đặc biệt, một buổi tối tuyệt vời tại London. Xin gửi lời chúc mừng tới các ứng viên khác, và xin được gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè và những đồng đội, huấn luyện viên của tôi cùng người hâm mộ, tôi sẽ không thể đạt được thành tích này nếu như không có mọi người. Tôi cảm thấy thật phi thường khi giờ đây bản thân đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới."

Cầu thủ người Anh không giấu được cảm xúc sau khi giành được Quả bóng Vàng (Ảnh: Getty Images)

Kane cũng có một số chia sẻ khá hài hước với Globalgoal: “Giải thưởng này khá là nặng đấy, tôi đang phải mướt mồ hôi mới có thể giữ được nó, thật là đặc biệt”.

Danh hiệu này cũng đánh dấu Kane trở thành cầu thủ người Anh thứ 5 giành được Quả bóng Vàng, sau Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978, 1979) và Michael Owen (2001).

Phong độ chói sáng tại cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia là lý do chính giúp anh vượt qua các ứng viên khác để giành danh hiệu cá nhân cao quý này. Anh cũng trở thành cầu thủ Bayern đầu tiên giành Quả bóng Vàng kể từ Karl-Heinz Rummenigge năm 1981.

Harry Kane trở thành cầu thủ Anh thứ 5 giành Quả bóng Vàng (Ảnh: Getty Images)

Ở khía cạnh cá nhân, Kane có một mùa giải gần như không ai sánh kịp. Với 61 bàn trên mọi đấu trường cho Bayern, anh ghi nhiều hơn cầu thủ đứng kế tiếp tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu tới 19 bàn.

Đây cũng là thành tích tốt nhất kể từ khi Cristiano Ronaldo ghi 61 bàn cho Real Madrid cách đây 11 năm. 12 bàn của Kane cho đội tuyển Anh trong mùa giải, bao gồm 6 bàn tại World Cup, nâng tổng số pha lập công của anh lên 73 cho Tam sư.