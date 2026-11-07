Harry Kane nhận đãi ngộ đặc biệt sau khi đoạt Quả bóng Vàng

Bayern Munich vừa thông báo gia hạn hợp đồng với tiền đạo Harry Kane đến ngày 30/6/2029, kéo dài thêm 2 năm so với thỏa thuận trước đó. Đáng chú ý, chân sút 33 tuổi còn được hưởng mức đãi ngộ đặc biệt sau những đóng góp nổi bật cho đội bóng Đức.

SunSport cho hay, bản hợp đồng mới có thể đưa Kane vượt qua những ngôi sao như Erling Haaland hay Kylian Mbappe, trở thành cầu thủ hưởng lương cơ bản cao nhất châu Âu.

Tiền đạo Harry Kane đã được Bayern Munich gia hạn hợp đồng đến hết mùa giải 2029. Ảnh: Getty.

Trong khi đó, Sky Sport Đức tiết lộ thủ quân tuyển Anh nhận ít nhất 25 triệu euro mỗi năm trước thuế. Nếu tính cả các khoản thưởng theo thành tích, thu nhập của anh có thể vượt 30 triệu euro, thuộc nhóm cao nhất bóng đá châu Âu.

Dù vậy, ‘Hùm xám’ không công bố chi tiết tài chính. Giám đốc điều hành Jan-Christian Dreesen khẳng định CLB đã nỗ lực để giữ chân Kane, đồng thời xem việc gia hạn với tân chủ nhân Quả bóng Vàng là bước đi quan trọng cho tương lai đội bóng.

Mức đãi ngộ hậu hĩnh dành cho Kane không quá bất ngờ nếu nhìn vào những gì anh thể hiện kể từ khi rời Tottenham năm 2023.

Tiền đạo người Anh ghi 156 bàn sau 161 trận, góp công giúp đội bóng xứ Bavaria giành 2 chức vô địch Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức và 2 Siêu cúp Đức.

Riêng mùa giải 2025-2026, chân sút 33 tuổi ghi tới 73 bàn cho CLB và đội tuyển quốc gia, qua đó vượt qua Mbappe và Lamine Yamal để giành Quả bóng Vàng 2026. Kane cũng trở thành cầu thủ Anh đầu tiên nhận danh hiệu cá nhân danh giá này kể từ Michael Owen năm 2001.

Không chỉ được tưởng thưởng xứng đáng về tài chính, việc gia hạn còn cho thấy Kane đã tìm được bến đỗ phù hợp sau nhiều năm khao khát danh hiệu ở Tottenham.

“Tôi cảm thấy Bayern như ngôi nhà của mình. Tôi yêu CLB, người hâm mộ và thành phố Munich. Gia đình tôi cũng rất hạnh phúc ở đây”, đội trưởng tuyển Anh chia sẻ.

Ngôi sao sinh năm 1993 cũng dành lời khen cho các đồng đội và HLV Vincent Kompany, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục chinh phục những danh hiệu lớn cùng đội bóng xứ Bavaria.

Sau khi giải cơn khát danh hiệu tập thể và chạm tới đỉnh cao cá nhân với Quả bóng Vàng, Kane đang hướng đến mục tiêu còn thiếu trong sự nghiệp là chức vô địch Champions League.

Đây cũng là một trong những động lực để anh tiếp tục gắn bó với Bayern Munich thay vì trở lại Ngoại hạng Anh.