Bayern Munich xác nhận Harry Kane bị chấn thương rách dây chằng ở mắt cá chân trái sau khi được bộ phận y tế của CLB kiểm tra. Theo thông báo, tiền đạo người Anh sẽ phải ngồi ngoài trong vài tháng. Đội bóng không đưa ra thời điểm cụ thể anh có thể trở lại.

Chấn thương xảy ra trong trận Bayern tiếp đón Cologne trên sân nhà Allianz Arena. Phút 20, Kane va chạm với hậu vệ Joel Schmied trong một tình huống tranh chấp. Anh tỏ ra đau đớn, phải nhận sự chăm sóc của đội ngũ y tế trước khi rời sân, nhường chỗ cho Tom Bischof.

Harry Kane được xác nhận là bị rách dây chằng mắt cá chân trái. Ảnh: Belfasttelegraph

Trước khi Kane gặp vấn đề, Bayern đã bị dẫn trước bởi bàn thắng của Mikey Moore. Đội chủ nhà sau đó tìm được bàn gỡ hòa nhờ pha lập công của Nathaniel Brown trong hiệp một. Hai đội kết thúc trận đấu với tỷ số 1-1, trong ngày HLV Vincent Kompany trở lại khu vực kỹ thuật sau thời gian vắng mặt vì vấn đề sức khỏe.

Theo truyền thông Đức, Kane có thể phải nghỉ khoảng ba tháng. Tuy nhiên, đây chưa phải mốc thời gian được Bayern xác nhận chính thức. Việc hồi phục còn phụ thuộc vào mức độ tiến triển của chấn thương và quá trình điều trị.

Sự vắng mặt của Kane đặt Bayern trước bài toán nhân sự ở hàng công. Tiền đạo người Anh đang có phong độ cao kể từ đầu mùa, với 10 bàn thắng và 10 pha kiến tạo sau 16 trận trên mọi đấu trường trước khi gặp chấn thương.

Anh cũng vừa ghi bàn cho tuyển Anh trong các chiến thắng trước Croatia và Tây Ban Nha ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 11.

Chấn thương này có thể khiến Kane nghỉ thi đấu vài tháng. Ảnh: The Sun

Không chỉ Kane, Bayern còn mất tiền đạo Michael Olise trong trận gặp Cologne. Cầu thủ người Pháp bị đau ở bàn chân trước và phải rời sân sau hiệp một. CLB cho biết anh sẽ được điều trị trong những ngày tiếp theo.

Bayern hiện đứng đầu Bundesliga với 22 điểm sau trận hòa Cologne. Đội bóng sẽ phải chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Lille tại Champions League ngày 25/11 mà chưa thể có sự phục vụ của chân sút chủ lực.

Ở tuổi 33, Kane vẫn là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của Bayern và đội tuyển Anh. Chấn thương lần này không chỉ ảnh hưởng đến hành trình của CLB tại các giải đấu mà còn đặt ra dấu hỏi về khả năng trở lại của anh trong những tháng tới.