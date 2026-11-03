Harry Kane muốn đổi Quả bóng vàng lấy chức vô địch Champions League

Harry Kane sẵn sàng đánh đổi Quả bóng vàng tiếp theo để lấy chức vô địch Champions League

Harry Kane muốn vô địch Champions League cùng Bayern Munich

Sau khi trở về từ lễ trao giải Quả bóng vàng 2026, Harry Kane đã trải qua một tuần với nhiều cung bậc cảm xúc. Cầu thủ người Anh ngồi ngoài trong chiến thắng ở Cúp Quốc gia Đức, đá hỏng quả penalty trước Dortmund, đón chào Joshua Kimmich trở lại sau biến cố gia đình và thi đấu dưới sự chỉ đạo của trợ lý Aaron Danks khi HLV Kompany gặp vấn đề sức khỏe.

Kane chia sẻ: “Đó là một tuần như một chuyến tàu lượn cảm xúc. Chúng tôi đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Tôi đã có khoảnh khắc tuyệt vời khi giành Quả bóng vàng, nhưng khi trở về lại chứng kiến những chấn thương và chuyện không vui của Joshua Kimmich. Đó là những thời điểm khó khăn”.

Dù khẳng định Quả bóng vàng là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời và sự nghiệp, Kane nhấn mạnh danh hiệu tập thể mới là điều các cầu thủ hướng tới và yếu tố tập thể trong môn thể thao này thực sự vô cùng quan trọng.

Chia sẻ với truyền thông tại Madrid, Kane nhấn mạnh: “Tôi nghĩ mình sẽ đánh đổi Quả bóng vàng tiếp theo để lấy chức vô địch Champions League. Tất nhiên, giành Quả bóng vàng là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng chiến thắng cùng Bayern, đó sẽ là một cảm giác thực sự tuyệt vời. Tất cả chúng tôi đều muốn lọt vào chung kết Champions League và đạt được thành công lớn đó với tư cách là một đội. Hiện tại, tôi vẫn còn cơ hội giành cả hai”.

Bên cạnh mục tiêu tại Champions League, Harry Kane cũng mang tin vui đến cổ động viên Bayern Munich khi xác nhận chuẩn bị ký hợp đồng mới. Anh cho biết thỏa thuận gia hạn chỉ còn tính bằng ngày thay vì bằng tuần, qua đó cam kết tương lai lâu dài với đội bóng nước Đức khi hợp đồng cũ chỉ còn thời hạn đến mùa hè 2027.

Quyết tâm vượt qua thử thách và hướng tới trận chung kết tại Metropolitano

Bayern Munich có khởi đầu chưa thuận lợi tại đấu trường châu lục, khi mới chỉ thắng một trong ba trận đầu tiên tại vòng phân hạng Champions League, bên cạnh những trận hòa trước Arsenal và Viking.

Kane nhấn mạnh: “Nếu chúng tôi có thể thắng hai trận tiếp theo tại Champions League cũng như Bundesliga, cả đội sẽ có vị trí tốt trước kỳ nghỉ quốc tế. Và hy vọng sau đó Bayern sẽ đón một vài cầu thủ trở lại. Cho đến lúc đó, cả đội chỉ cần đoàn kết và tiếp tục làm những gì chúng ta đang làm”.

Trận đấu tới cũng gợi lại kỷ niệm buồn năm 2019, khi Kane trong màu áo Tottenham từng thất bại trước Liverpool ở chung kết Champions League diễn ra trên chính sân Metropolitano. Tiền đạo 33 tuổi coi đây là cơ hội xóa bỏ nỗi đau cũ khi trận chung kết Champions League mùa giải năm nay tiếp tục diễn ra tại đây.

Kane chia sẻ: “Tuần tới, tôi sẽ trở lại đây để cùng đội tuyển Anh đối đầu Tây Ban Nha. Sau đó, hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục quay lại sân vận động này vào cuối năm để tham dự trận chung kết Champions League”.