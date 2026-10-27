Harry Kane mang Quả bóng vàng đi ăn mừng tại hộp đêm

Kane trải qua đêm đáng nhớ nhất sự nghiệp khi giành Quả bóng vàng tại lễ trao giải diễn ra ở nhà hát Palladium, London. Sau khoảnh khắc đăng quang, đội trưởng tuyển Anh lập tức cùng gia đình và bạn bè đến hộp đêm Cirque Le Soir ở khu Soho để ăn mừng chiến thắng lịch sử.

Ngôi sao Bayern Munich xuất hiện tại địa điểm giải trí sang trọng với chiếc cúp Quả bóng vàng trên tay. Kane tỏ rõ niềm phấn khích khi tiến vào hộp đêm. Tại đây, anh được chào đón bằng màn trình diễn pháo sáng gắn trên những chai champagne và bầu không khí náo nhiệt.

Tiền đạo 33 tuổi nâng ly rượu nhỏ để đáp lại sự chào đón của những người có mặt. Bên cạnh Kane là vợ Kate và anh trai Charlie, những người thân thiết cùng chia sẻ niềm vui với chân sút người Anh sau cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp.

Buổi tiệc còn có sự góp mặt của những người đồng đội cũ tại Tottenham như Eric Dier, Ben Davies và Matt Doherty. Cả nhóm vui vẻ trên sàn nhảy để chúc mừng thành công của Kane. Anh cũng chụp ảnh cùng James Maddison, người đang khoác áo số 10 tại Tottenham sau khi Kane rời đội bóng thành London.

Chiến thắng giúp anh trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên giành Quả bóng vàng kể từ Michael Owen năm 2001, chấm dứt 25 năm chờ đợi của bóng đá xứ sở sương mù.

Sau đêm ăn mừng, Kane đăng thông điệp ngắn gọn trên mạng xã hội: "Hãy âm thầm làm việc chăm chỉ. Để thành công lên tiếng thay bạn". Sáng hôm sau, dù vừa trải qua một đêm dài, tiền đạo Bayern Munich vẫn xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports, thừa nhận bản thân chưa thể tin rằng giấc mơ đã trở thành hiện thực.

Chiến thắng của Kane nhận được lời chúc mừng từ Thái tử William. Hoàng tử xứ Wales ca ngợi tiền đạo tuyển Anh là một đội trưởng xuất sắc, cầu thủ phi thường và đã mang đến nhiều khoảnh khắc khó quên cho người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới.

Kane có một mùa giải xuất sắc trong màu áo Bayern Munich và tuyển Anh. Anh ghi 73 bàn sau 65 trận. Tiền đạo người Anh còn giành Chiếc giày vàng Bundesliga, Chiếc giày vàng châu Âu và cùng đội bóng đoạt 3 danh hiệu.

Khoảnh khắc Harry Kane thắng giải Quả bóng vàng Sáng 27/10, Harry Kane trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên sau 25 năm giành danh hiệu Quả bóng vàng 2026.