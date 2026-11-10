Harry Kane lập tiền lệ chưa từng có sau Quả bóng Vàng 2026

Chỉ 2 tuần sau khi được vinh danh là Xuất sắc nhất thế giới, tiền đạo Harry Kane bất ngờ không có tên trong đội hình tiêu biểu năm 2026 do FIFPRO công bố hôm 9/11.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi FIFPRO bắt đầu tổ chức bầu chọn vào năm 2005, một cầu thủ giành Quả bóng Vàng lại không được góp mặt trong đội hình xuất sắc nhất cùng năm.

Harry Kane bị loại khỏi Đội hình tiêu biểu thế giới FIFPRO dù đã giành Quả bóng Vàng 2026. Ảnh: PA.

Điều trớ trêu là thủ quân tuyển Anh vừa trải qua mùa giải rực rỡ nhất sự nghiệp. Anh ghi 73 bàn sau 65 trận cho CLB và đội tuyển quốc gia ở mùa 2025-2026, góp công giúp Bayern Munich bảo vệ chức vô địch Bundesliga.

Phong độ ấy đưa Kane đến Quả bóng Vàng hôm 27/10 (giờ Hà Nội), chấm dứt 25 năm chờ đợi của bóng đá Anh kể từ lần Michael Owen đăng quang năm 2001. Tuy nhiên, sự thừa nhận từ giới chuyên môn lại không đủ giúp anh nhận được lựa chọn tương tự từ các đồng nghiệp.

Trong cuộc bầu chọn của FIFPRO, Kane nhận được 27,6% phiếu, chỉ kém Erling Haaland đúng 0,8 điểm phần trăm. Khoảng cách mong manh ấy khiến anh đứng thứ 5 trong nhóm tiền đạo và lỡ suất góp mặt ở đội hình tiêu biểu.

Đáng nói, FIFPRO năm nay sử dụng sơ đồ 3-3-4 với tới 4 vị trí trên hàng công. Những người được lựa chọn gồm Kylian Mbappe (46%), Lamine Yamal (37,4%), Lionel Messi (29,5%) và Haaland (28,4%).

Đội hình tiêu biểu thế giới FIFPRO năm 2026. Đồ hoạ: The Sun.

Kết quả phản ánh sự khác biệt giữa 2 cuộc bầu chọn danh giá. Trong khi Quả bóng Vàng được quyết định bởi các nhà báo thể thao, đội hình tiêu biểu FIFPRO hoàn toàn dựa trên lá phiếu của những cầu thủ chuyên nghiệp. Năm nay, có 19.806 cầu thủ thuộc 73 quốc gia tham gia bình chọn.

Không chỉ gây chú ý bởi sự vắng mặt của Kane, danh sách còn đánh dấu màn trở lại của Messi sau 3 năm. Siêu sao người Argentina có lần thứ 18 góp mặt, tiếp tục giữ kỷ lục tại giải thưởng này.

Trong khi đó, Yamal trở thành cầu thủ đầu tiên 2 lần được bầu vào đội hình tiêu biểu khi chưa tròn 20 tuổi. Tiền vệ Jude Bellingham là đại diện duy nhất của bóng đá Anh góp mặt, bên cạnh Rodri (Tây Ban Nha) và Vitinha (Bồ Đào Nha) ở tuyến giữa.

Đội hình tiêu biểu thế giới FIFPRO 2026 (sơ đồ 3-3-4): Thủ môn: David Raya (Arsenal, Tây Ban Nha). Hậu vệ: Pau Cubarsi (Barcelona, Tây Ban Nha), Achraf Hakimi (PSG, Morocco), Nuno Mendes (PSG, Bồ Đào Nha). Tiền vệ: Jude Bellingham (Real Madrid, Anh), Rodri (Man City/Barcelona, Tây Ban Nha), Vitinha (PSG, Bồ Đào Nha). Tiền đạo: Erling Haaland (Man City, Na Uy), Kylian Mbappe (Real Madrid, Pháp), Lionel Messi (Inter Miami, Argentina), Lamine Yamal (Barcelona, Tây Ban Nha).