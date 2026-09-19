Harry Kane lập kỷ lục, cùng Olise giúp Bayern Munich thắng khó tin

Bayern Munich có màn trình diễn áp đảo khi tiếp đón Union Berlin trên sân nhà ở vòng đấu Bundesliga. Trước đối thủ không được đánh giá cao, đội bóng xứ Bavaria nhanh chóng tạo ra khác biệt bằng sức tấn công mạnh mẽ.

Ngay phút 18, Jamal Musiala mở tỷ số bằng cú sút xa hiểm hóc, khởi đầu cho bữa tiệc bàn thắng của Bayern. Đến phút 39, Harry Kane nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền sau khi Michael Olise mang về quả 11 m cho đội chủ nhà.

Musiala là người khơi mào cho cơn mưa bàn thắng, trong khi Olise rực sáng với cú hat-trick - Ảnh: FCBM

Chỉ 4 phút sau, Olise tiếp tục ghi dấu ấn với pha dứt điểm một chạm chính xác từ ngoài vòng cấm, giúp Bayern khép lại hiệp một với lợi thế 3-0.

Bước sang hiệp hai, sức ép của Bayern Munich càng trở nên khủng khiếp. Kane hoàn tất cú đúp ở phút 54 sau đường kiến tạo của Olise, trước khi Saibari điền tên lên bảng tỷ số ở phút 70.

Những phút cuối trận tiếp tục chứng kiến màn trình diễn thăng hoa của Olise. Tiền đạo người Pháp ghi thêm hai bàn ở các phút 73 và 76, hoàn tất cú hat-trick ấn tượng và khép lại chiến thắng đậm 7-0 cho Bayern Munich.

Harry Kane thiết lập kỷ lục ghi 100 bàn nhanh nhất lịch sử Bayern Munich - Ảnh: FCBM

Với màn hủy diệt Union Berlin, Bayern Munich tiếp tục cho thấy sức mạnh vượt trội tại Bundesliga. Đội bóng của HLV Vincent Kompany tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm sau 4 vòng đấu.

Ghi bàn: Musiala (18’), Kane (39’, 54’), Olise (43’, 73’, 76’), Saibari (70').

Đội hình xuất phát:

Bayern Munich: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Davies, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Diaz, Kane

Union Berlin: Ronnow, Rothe, Uduokhai, Querfeld, Trimmel, Lath, Woo Yeong, Schafer, Haberer, Khedira, Aebischer,