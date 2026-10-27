Harry Kane lần thứ 2 được vinh danh tại Lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026

Chân sút 33 tuổi được vinh danh tại lễ trao Quả bóng Vàng 2026 ở nhà hát London Palladium, London (Anh), rạng sáng 27/10 (giờ Hà Nội). Với 73 bàn sau 65 trận, Kane thiết lập kỷ lục ghi bàn trong lịch sử giải thưởng này.

Đóng góp lớn nhất đến từ màn trình diễn của tiền đạo người Anh trong màu áo Bayern Munich. Chân sút này ghi 61 bàn sau 51 trận, gồm 36 bàn tại Bundesliga, 14 bàn ở Champions League, 10 bàn tại Cup Quốc gia Đức và 1 bàn ở Siêu Cup Đức.

Phong độ ấy góp phần giúp Bayern Munich giành cú ăn ba quốc nội, gồm Bundesliga, Cup Quốc gia và Siêu Cup Đức. Cá nhân Kane còn đoạt Giày vàng châu Âu lần thứ 2, đồng thời trở thành cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga trong cả 3 mùa giải đầu tiên tham dự.

Harry Kane nhận giải Tiền đạo nam xuất sắc nhất năm tại lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026. Ảnh: AFP

Ở cấp đội tuyển, chân sút 33 tuổi ghi thêm 12 bàn sau 14 trận cho tuyển Anh, trong đó có 6 pha lập công tại World Cup 2026. Thành tích này giúp anh nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 14, vượt qua kỷ lục 10 bàn của huyền thoại Gary Lineker để trở thành chân sút số một lịch sử tuyển Anh ở đấu trường này.

Đáng chú ý, 73 bàn cũng là thành tích ghi bàn cao nhất của một cầu thủ trong một mùa giải kể từ khi Lionel Messi lập kỷ lục 82 bàn cho Barca và tuyển Argentina mùa 2011-2012.

Đây là lần thứ 2 tiền đạo Kane nhận giải thưởng dành cho chân sút xuất sắc nhất năm. Năm 2024, anh từng chia sẻ danh hiệu với Kylian Mbappe khi cả 2 cùng ghi 52 bàn cho CLB và đội tuyển.

Nếu như 2 năm trước, Kane phải chia sẻ vinh quang với tiền đạo người Pháp, lần này anh độc chiếm giải thưởng bằng thành tích ghi bàn vượt trội. Đây cũng là sự ghi nhận xứng đáng cho mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp của chân sút Bayern Munich.