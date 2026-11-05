Harry Kane ký hợp đồng mới, lương cao nhất bóng đá châu Âu

Mới đây, Harry Kane đã vượt qua Kylian Mbappe và Lamine Yamal để giành danh hiệu cá nhân danh giá nhất làng túc cầu.

Tiền đạo người Anh được vinh danh sau mùa giải bùng nổ với 73 bàn thắng cho cả CLB lẫn ĐTQG. Riêng tại Bayern Munich, anh ghi 61 bàn, góp công lớn giúp đội bóng giành cú ăn ba quốc nội.

Harry Kane ký 3 năm với Bayern Munich - Ảnh: FCB

Phong độ ấy được tưởng thưởng bằng bản hợp đồng mới với mức đãi ngộ cực kỳ hậu hĩnh.

Kane vừa đặt bút ký hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với Bayern, qua đó gắn bó đội chủ sân Allianz Arena đến tháng 6/2029.

Thủ quân tuyển Anh bày tỏ niềm vui khi tiếp tục khoác áo Bayern trong những năm có thể là chặng cuối sự nghiệp.

"Tôi cảm thấy như ở nhà tại Bayern. Tôi yêu câu lạc bộ, người hâm mộ và thành phố Munich.

Chúng tôi sở hữu đội hình tuyệt vời và HLV xuất sắc Vincent Kompany. Tôi rất tự hào khi được là một phần của CLB. Cả gia đình tôi đều hạnh phúc ở đây và tôi rất muốn ở lại.

Tôi háo hức hướng tới chặng đường phía trước và muốn giành thêm nhiều danh hiệu cùng Bayern Munich" - Kane chia sẻ.

Giao kèo mới của Kane có giá trị 20,8 triệu bảng mỗi năm, tương đương 401.000 bảng mỗi tuần. Bài viết cho biết mức lương chưa tính thưởng của Kane cao hơn mức tương ứng của Erling Haaland tại Man City.

Tính cả tiền thưởng, tiền đạo người Na Uy nhận 525.000 bảng/tuần. Kylian Mbappe cũng nhận mức đãi ngộ gần tương đương tại Real Madrid, với 518.000 bảng mỗi tuần, bao gồm tiền thưởng.