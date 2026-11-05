Harry Kane kí hợp đồng kỉ lục với Bayern Munich

Harry Kane sẽ tiếp tục gắn bó với Bayern Munich tới năm 2029

Chỉ khoảng một tuần sau khi vượt qua Lamine Yamal và Kylian Mbappe để giành danh hiệu Quả bóng vàng 2026, Harry Kane đã chính thức đặt bút kí vào bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với Bayern Munich.

Thỏa thuận này khép lại những đồn đoán kéo dài nhiều tháng về tương lai của thủ quân tuyển Anh và giữ anh lại nước Đức đến năm 36 tuổi. Đáng chú ý, Bayern Munich cũng để ngỏ khả năng tiếp tục giữ chân Kane sau thời hạn 2029 nếu anh vẫn duy trì phong độ và thể trạng tốt.

Bản hợp đồng mới mang lại cho Kane mức đãi ngộ cao nhất trong lịch sử Bayern Munich và giúp anh trở thành cầu thủ có mức lương thuộc nhóm cao nhất châu Âu.

Hợp đồng mới của Kane được cho là trị giá tới 20.858.000 bảng Anh mỗi năm, tương đương với mức lương hàng tuần là 401.115 bảng Anh.

Mức đãi ngộ này là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho phong độ ghi bàn của thủ quân tuyển Anh kể từ khi chuyển đến Bayern Munich từ Tottenham vào mùa hè năm 2023.

Qua hơn 3 mùa giải, Kane đã ghi tới 156 bàn thắng sau 161 lần ra sân chính thức trên mọi đấu trường. Chức vô địch Bundesliga đầu tiên của Kane đến ở mùa giải 2024/2025. Thành công này cũng giúp chân sút người Anh chấm dứt cơn khát danh hiệu tập thể kéo dài 14 năm, kể từ khi còn thi đấu cho Tottenham.

Ở mùa giải trước, anh bùng nổ với 61 pha lập công sau 51 trận cho Bayern, góp công lớn giúp “Hùm xám” giành cú đúp giải quốc nội.

Sự bùng nổ ấy tiếp tục được duy trì ở mùa giải hiện tại với 10 bàn thắng và 8 đường kiến tạo sau 14 trận, khẳng định vị thế trung tâm trong hệ thống chiến thuật của HLV Vincent Kompany và đập tan mọi tranh cãi ban đầu về mức phí chuyển nhượng dành cho một cầu thủ bước sang tuổi 30.

Chia sẻ sau khi hoàn tất kí kết, Harry Kane bày tỏ niềm hạnh phúc: “Tôi thực sự cảm thấy đây là nhà của mình tại FC Bayern. Tôi yêu đội bóng, người hâm mộ và thành phố Munich. Chúng tôi sở hữu một tập thể tuyệt vời cùng HLV xuất sắc Vincent Kompany. Tôi rất tự hào khi được là một phần của CLB này.

Cả gia đình tôi đều rất hạnh phúc ở đây. Tôi rất muốn tiếp tục gắn bó với Bayern, đang hướng tới tương lai và muốn giành thêm nhiều danh hiệu hơn nữa cùng CLB tuyệt vời này”.

Về phía ban lãnh đạo, Giám đốc điều hành Jan-Christian Dreesen nhấn mạnh việc giữ chân chủ nhân Quả bóng vàng là tin tuyệt vời đối với Bayern Munich, người hâm mộ và cả giải Bundesliga.

Kể từ khi gia nhập đội bóng năm 2023, Kane đã tạo nên những thành tựu phi thường bằng khả năng ghi bàn, tầm ảnh hưởng trong lối chơi và hình mẫu cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

“Việc gia hạn hợp đồng cho thấy cam kết của Kane với Bayern Munich. Câu chuyện giữa đôi bên vẫn còn rất nhiều điều đáng chờ đợi", Dreesen nhấn mạnh.