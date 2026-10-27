Harry Kane: Hành trình từ số 0 đến Quả bóng vàng

Harry Kane từng không phải cái tên được bóng đá Anh đặt kỳ vọng lớn. Anh không bước lên đỉnh cao theo cách của một thần đồng được tung hô từ tuổi thiếu niên, mà phải đi qua những năm tháng bị đem cho mượn, liên tục tìm kiếm cơ hội và tự mình chứng minh rằng những nghi ngờ dành cho anh là sai lầm. Hai thập kỷ sau ngày bắt đầu giấc mơ bóng đá, Kane đã đứng trên sân khấu London để nhận Quả bóng vàng.

Con đường ấy bắt đầu tại Tottenham. Kane gia nhập học viện của CLB khi còn nhỏ nhưng không lập tức được xem là viên ngọc quý. Khi mới 17 tuổi, anh được đem cho Leyton Orient mượn để tích lũy kinh nghiệm. Sau đó là những chuyến phiêu lưu ngắn hạn tới Millwall, Norwich City và Leicester City. Kane phải đi tìm từng cơ hội thay vì được trao sẵn một vị trí trong đội hình Tottenham.

Đó là giai đoạn quan trọng nhất trong sự nghiệp. Những lần cho mượn giúp Kane hiểu rằng tài năng thôi chưa đủ để trở thành tiền đạo hàng đầu. Anh cần cải thiện khả năng dứt điểm, di chuyển, tranh chấp và đặc biệt là khả năng kết nối với đồng đội. Chính quá trình ấy đã tạo nên một Harry Kane toàn diện hơn rất nhiều so với hình ảnh của một tiền đạo chỉ biết đứng trong vòng cấm.

Kane từng bị xem nhẹ, từng trắng tay ở Tottenham và cuối cùng đánh bại Mbappe, Yamal để giành Quả bóng vàng. Ảnh: Reuters

Bước ngoặt đến ở mùa giải 2014/15. Kane bùng nổ trong màu áo Tottenham và ghi 31 bàn trên mọi đấu trường. Từ một cầu thủ từng phải đi tìm chỗ đứng, anh trở thành chân sút chủ lực của Tottenham và nhanh chóng có suất trong đội tuyển Anh. Kane giành Chiếc giày vàng Premier League ở các mùa 2015/16, 2016/17 và 2020/21, đồng thời trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Anh.

Dù vậy, nghịch lý lớn nhất trong sự nghiệp Kane nằm ở chỗ anh ghi bàn không ngừng nhưng lại thiếu những danh hiệu tập thể lớn. Tottenham từng vào chung kết Champions League 2019 nhưng thất bại. Kane cũng nhiều lần cùng đội tuyển Anh tiến gần vinh quang nhưng chưa thể chạm tay vào danh hiệu lớn. Những năm tháng ấy khiến anh thường xuyên bị đặt câu hỏi: liệu một tiền đạo xuất sắc có thể trở thành một cầu thủ vĩ đại nếu thiếu những chiếc cúp?

Kane quyết định thay đổi câu trả lời bằng cách rời Tottenham để gia nhập Bayern Munich. Đây là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp khi anh bước ra khỏi vùng an toàn và đến một môi trường mà áp lực chiến thắng cao hơn rất nhiều. Tại Đức, Kane không chỉ tiếp tục ghi bàn mà còn bắt đầu sưu tập danh hiệu. Bayern giúp anh lấp đầy khoảng trống lớn nhất trong hồ sơ sự nghiệp.

Mùa giải 2025/26 trở thành đỉnh cao. Kane ghi 61 bàn sau 51 trận cho Bayern Munich, góp công vào cú đúp quốc nội. Sau đó, anh tiếp tục ghi 6 bàn tại World Cup 2026 khi đội tuyển Anh tiến vào bán kết. Tổng cộng, Kane có 73 bàn cho CLB và đội tuyển trong giai đoạn xét giải Quả bóng vàng.

73 bàn thắng đưa Kane vào một cuộc đua đặc biệt với những ngôi sao trẻ như Kylian Mbappe và Lamine Yamal. Nhưng phía sau những con số ấy là một hành trình kéo dài nhiều năm, từ một cầu thủ trẻ từng phải đi cho mượn đến thủ quân đội tuyển Anh và cuối cùng là chủ nhân Quả bóng vàng.

Kane giành chiến thắng trước Mbappe và Yamal, đồng thời trở thành cầu thủ Anh đầu tiên nhận giải thưởng danh giá này kể từ Michael Owen năm 2001. Anh cũng là cầu thủ Anh thứ năm trong lịch sử đạt được vinh dự ấy, sau Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan và Owen.

Điều khiến câu chuyện của Kane đặc biệt không nằm ở việc anh từng được xem là thần đồng. Ngược lại, anh từng phải đi qua rất nhiều cánh cửa hẹp để tìm vị trí của mình. Quả bóng vàng vì thế không chỉ dành cho 73 bàn thắng của một mùa giải, mà còn là phần thưởng cho gần hai thập kỷ Kane liên tục tiến về phía trước.

Từ một cầu thủ phải đi tìm cơ hội ở những đội bóng khác, Kane đã trở thành tiền đạo số một của đội tuyển Anh, nhà vô địch cùng Bayern Munich và bây giờ là chủ nhân Quả bóng vàng. Hành trình ấy cho thấy đôi khi số 0 không phải điểm kết thúc, mà chính là nơi một cầu thủ bắt đầu viết nên câu chuyện lớn nhất của đời mình.