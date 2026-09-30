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Harry Kane giúp tuyển Anh khuất phục CH Séc

Harry Kane ghi một bàn trong chiến thắng 2-0 của tuyển Anh trên sân CH Séc, khi đội khách được chơi hơn người từ giữa hiệp một.

Báo VietnamNet
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Đội hình ra sân tuyển Anh

Đội hình ra sân tuyển Anh

Đội khách tràn lên tấn công từ đầu

Đội khách tràn lên tấn công từ đầu

Khung thành Kovar liên tục chao đảo trước những đợt bắn phá của Tam sư

Khung thành Kovar liên tục chao đảo trước những đợt bắn phá của Tam sư

Phút 25, Sulc bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng thô bạo với Elliot Anderson

Phút 25, Sulc bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng thô bạo với Elliot Anderson

45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0

45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0

Ngay sau giờ giải lao, Anthony Gordon đánh đầu mở tỷ số

Ngay sau giờ giải lao, Anthony Gordon đánh đầu mở tỷ số

Phút 69, Harry Kane chớp thời cơ sút chân trái hiểm hóc nhân đôi cách biệt

Phút 69, Harry Kane chớp thời cơ sút chân trái hiểm hóc nhân đôi cách biệt

Màn ăn mừng quen thuộc của Harry Kane

Màn ăn mừng quen thuộc của Harry Kane

Khoảng thời gian còn lại, tuyển Anh vẫn tấn công áp đảo nhưng không ghi thêm bàn thắng

Khoảng thời gian còn lại, tuyển Anh vẫn tấn công áp đảo nhưng không ghi thêm bàn thắng

Chiến thắng xứng đáng của đoàn quân HLV Thomas Tuchel

Chiến thắng xứng đáng của đoàn quân HLV Thomas Tuchel

Kết quả các trận đấu Nations League rạng sáng 30/9

Kết quả các trận đấu Nations League rạng sáng 30/9

Nguồn ảnh: Uefa, FA, PA

An Nhi

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-ch-sec-0-2-anh-harry-kane-lap-dai-cong-2559434.html