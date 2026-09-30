Harry Kane giúp tuyển Anh khuất phục CH Séc

Đội hình ra sân tuyển Anh
Đội khách tràn lên tấn công từ đầu
Khung thành Kovar liên tục chao đảo trước những đợt bắn phá của Tam sư
Phút 25, Sulc bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng thô bạo với Elliot Anderson
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
Ngay sau giờ giải lao, Anthony Gordon đánh đầu mở tỷ số
Phút 69, Harry Kane chớp thời cơ sút chân trái hiểm hóc nhân đôi cách biệt
Màn ăn mừng quen thuộc của Harry Kane
Khoảng thời gian còn lại, tuyển Anh vẫn tấn công áp đảo nhưng không ghi thêm bàn thắng
Chiến thắng xứng đáng của đoàn quân HLV Thomas Tuchel
Kết quả các trận đấu Nations League rạng sáng 30/9
Nguồn ảnh: Uefa, FA, PA