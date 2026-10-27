Harry Kane giành Quả bóng Vàng năm 2026

Tiền đạo Harry Kane chiến thắng giải Quả Bóng Vàng năm 2026. Ảnh: AP

Với thành tích nổi bật, Kane ghi được 73 bàn thắng cho câu lạc bộ Bayern Munich và đội tuyển Anh trong mùa giải vừa qua.

Kane cũng phá vỡ nhiều kỷ lục ghi bàn tại Đức và tại World Cup 2026, anh đeo băng đội trưởng tuyển Anh và dẫn dắt đội bóng giành vị trí thứ ba.

Tiền đạo người Anh lần đầu giành Quả bóng Vàng, khi vượt qua Kylian Mbappe và Lamine Yamal trong lễ trao năm 2026 tại London.

Phát biểu khi nhận giải Kane đã gửi lời cảm ơn tới các đồng đội, huấn luyện viên, cha mẹ, các con và vợ của anh Kate, người mà anh gọi là “người bạn thân nhất của tôi”.

Tại World Cup, Kane đã ghi sáu bàn, vượt qua Gary Lineker để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Anh trong lịch sử các kỳ World Cup, đồng thời lọt vào nhóm năm cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại tại giải đấu này.

Dù đội tuyển Anh để thua Argentina ở bán kết nhưng sau đó đánh bại đội tuyển Pháp để giành vị trí thứ ba. Đây là thành tích tốt nhất của đội tuyển Anh tại World Cup trong vòng 60 năm.

Trước Kane, cầu thủ người Anh gần nhất giành Quả bóng Vàng là Michael Owen vào năm 2001.

Danh hiệu giúp Kane trở thành cầu thủ Anh đầu tiên đoạt Quả Bóng Vàng sau 25 năm, kể từ Michael Owen năm 2001.

Anh cũng là cầu thủ người Anh thứ năm được vinh danh, sau Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978, 1979) và Michael Owen. Tiền đạo 33 tuổi đăng quang ngay tại London, nơi anh trưởng thành trong màu áo Tottenham và trải qua phần lớn sự nghiệp trước khi chuyển sang Bayern Munich.

Quả bóng Vàng 2026 cũng là phần thưởng cho một trong những mùa giải ghi bàn ấn tượng nhất sự nghiệp Kane.

Ở hạng mục nữ, Alexia Putellas giành Quả Bóng Vàng 2026, sau hai lần chiến thắng năm 2021 và 2022. Tiền vệ 32 tuổi cân bằng kỷ lục ba danh hiệu của đồng hương Aitana Bonmati, người đăng quang liên tiếp từ năm 2023 đến 2025.

Harry Kane và Alexia Putellas đã được vinh danh là cầu thủ bóng đá nam và nữ xuất sắc nhất thế giới tại lễ trao giải Quả bóng Vàng năm nay.