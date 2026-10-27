Harry Kane giành Quả bóng vàng 2026, vượt mặt Mbappe và Yamal

Harry Kane giành Quả bóng vàng 2026 sau mùa giải bùng nổ cùng Bayern Munich. (Ảnh: Ballondor.com)

Mùa giải của những kỷ lục

Mùa giải 2025/2026 đánh dấu một trong những giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp của Harry Kane. Tiền đạo người Anh ghi tổng cộng 61 bàn thắng và có 7 pha kiến tạo sau 51 lần ra sân cho Bayern Munich trên mọi đấu trường, đạt hiệu suất trung bình một bàn thắng sau mỗi 66 phút thi đấu.

Riêng tại Bundesliga, Kane ghi 36 bàn sau 31 trận, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu và Chiếc giày vàng châu Âu lần thứ hai trong sự nghiệp.

Tại Champions League, đội trưởng tuyển Anh có 14 pha lập công sau 13 trận, chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn cùng Kylian Mbappe. Anh cũng đóng góp 10 bàn tại Cúp quốc gia Đức và một bàn ở Siêu cúp Franz Beckenbauer.

Bên cạnh thành tích ở cấp câu lạc bộ, Kane còn ghi 12 bàn cho đội tuyển Anh trong năm thi đấu vừa qua, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trên hàng công của đội tuyển quốc gia.

Không chỉ gây ấn tượng về số lượng bàn thắng, tiền đạo người Anh còn liên tục thiết lập những cột mốc đáng chú ý.

Ngay trận mở màn Bundesliga 2025/2026 gặp RB Leipzig, Kane lập hat-trick, mở đầu cho mùa giải bùng nổ. Trước đó, anh cũng ghi bàn trong trận tranh Siêu cúp Franz Beckenbauer, cho thấy khả năng duy trì phong độ ngay từ những trận đấu đầu tiên.

Đến cuối tháng 9, Kane tiếp tục đi vào lịch sử Bayern Munich khi cán mốc 100 bàn thắng cho câu lạc bộ trong thời gian ngắn kỷ lục.

Bàn thắng thứ 100 được ghi trong trận gặp Werder Bremen, sau đường kiến tạo của Luis Diaz ở phút 65. Thành tích này giúp Kane trở thành cầu thủ đạt cột mốc 100 bàn nhanh nhất trong lịch sử 126 năm của đội bóng Đức.

Phong độ ghi bàn ổn định của Kane tiếp tục được thể hiện qua những cú hat-trick trước Hoffenheim và Stuttgart. Đáng chú ý, trong trận gặp Stuttgart, anh có pha lập công sau tình huống nhận bóng từ giữa sân, dẫn bóng lên phía trước rồi tung cú sút từ khoảng cách khoảng 25m.

Khả năng di chuyển rộng, thường xuyên lùi sâu tham gia triển khai bóng giúp Kane không chỉ đóng vai trò một trung phong dứt điểm mà còn góp phần tạo khoảng trống cho các đồng đội trên hàng công.

Những màn trình diễn nổi bật của chân sút người Anh là nhân tố quan trọng giúp Bayern Munich duy trì sức mạnh tấn công, tiến tới hoàn tất cú ăn ba quốc nội trong mùa giải 2025/2026.

Harry Kane thi đấu thăng hoa trong màu áo Bayern Munich. (Ảnh: Bundesliga)

Bản lĩnh ở những trận cầu quyết định

Bên cạnh hiệu suất ghi bàn vượt trội, khả năng tỏa sáng trong những thời điểm quan trọng là điểm nhấn trong mùa giải của Harry Kane.

Trong cuộc đối đầu Wolfsburg hồi tháng 1, tiền đạo người Anh ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất mùa giải bằng cú cứa lòng từ phía trái vòng cấm. Bóng chạm xà ngang và cột dọc trước khi đi vào lưới, mang về chiến thắng cho Bayern Munich.

Khả năng thực hiện phạt đền cũng đóng góp đáng kể vào thành tích ghi bàn của Kane. Trong cả mùa giải, anh thực hiện thành công 10 quả phạt đền tại Bundesliga, bốn tại Champions League và ba tại Cúp quốc gia Đức.

Đáng chú ý, Kane chỉ một lần thực hiện không thành công quả phạt đền tại Bundesliga, trong trận đấu trên sân Wolfsburg ở giai đoạn cuối mùa giải.

Trên đấu trường châu Âu, Kane tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh trong những trận cầu lớn. Tại lượt đi tứ kết Champions League gặp Real Madrid trên sân Bernabeu, anh ghi bàn bằng cú sút chìm từ ngoài vòng cấm, góp phần mang về chiến thắng cho Bayern Munich.

Với 14 bàn thắng tại Champions League, Kane cùng Kylian Mbappe dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đấu, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm những tiền đạo hàng đầu châu Âu.

Phong độ ấn tượng của Kane được duy trì đến những trận đấu cuối cùng của mùa giải. Anh khép lại hành trình tại Bundesliga bằng cú hat-trick trước FC Koln, với ba bàn thắng đến từ những tình huống dứt điểm khác nhau, gồm vô-lê, đá phạt và sút xa.

Màn trình diễn này giúp tiền đạo người Anh giành danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga lần thứ ba trong sự nghiệp.

Một tuần sau, Kane tiếp tục lập hat-trick trong trận chung kết Cúp quốc gia Đức gặp Stuttgart, góp công giúp Bayern Munich hoàn tất cú ăn ba quốc nội.

Đây cũng là cú hat-trick thứ năm của Kane trong mùa giải 2025/2026, tương đương trung bình một lần lập hat-trick sau khoảng 10 trận đấu.

Từ những bàn thắng mang tính bước ngoặt đến khả năng duy trì hiệu suất ghi bàn xuyên suốt mùa giải, Kane đã thể hiện vai trò nổi bật trong thành công của Bayern Munich.

Danh hiệu Quả bóng vàng 2026 là sự ghi nhận cho những đóng góp của tiền đạo người Anh, khép lại mùa giải thành công cả về thành tích tập thể lẫn dấu ấn cá nhân.

Lễ trao giải Quả bóng Vàng (Ballon d’Or) 2026 diễn ra ngày 26/10 tại Nhà hát London Palladium, Anh, đánh dấu lần đầu tiên thủ đô London đăng cai sự kiện và kỷ niệm 70 năm giải thưởng danh giá của bóng đá thế giới. Tiền đạo Harry Kane của Bayern Munich và đội tuyển Anh giành Quả bóng Vàng nam 2026. Đây là lần đầu tiên Kane giành danh hiệu cá nhân cao quý này, đồng thời trở thành cầu thủ Anh đầu tiên đăng quang kể từ Michael Owen năm 2001. Kylian Mbappé xếp thứ hai, Lamine Yamal đứng thứ ba. Ở hạng mục nữ, tiền vệ người Tây Ban Nha Alexia Putellas giành Quả bóng Vàng nữ lần thứ ba trong sự nghiệp, sau khi cùng Barcelona có mùa giải thành công với cú ăn ba. Các giải thưởng đáng chú ý khác gồm Lamine Yamal và Vicky López giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất; Paris Saint-Germain được vinh danh là Câu lạc bộ nam xuất sắc.