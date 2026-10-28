Harry Kane giành Quả Bóng Vàng 2026

Harry Kane và Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Với chiến thắng này, tiền đạo của Bayern trở thành cầu thủ Anh đầu tiên nhận giải kể từ Owen cách đây 25 năm.

Kane bước vào cuộc đua với một trong những mùa giải ghi bàn ấn tượng nhất sự nghiệp. Anh ghi 61 bàn sau 51 trận trên mọi đấu trường cho Bayern, giành Chiếc giày Vàng châu Âu lần thứ hai, đồng thời góp công lớn đưa Bayern đến chức vô địch Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức.

Kane cũng để lại dấu ấn ở cấp độ đội tuyển. Đội trưởng tuyển Anh ghi 12 bàn sau 14 lần ra sân trong giai đoạn xét giải, trong đó có 6 bàn tại World Cup 2026.

Ở hạng mục Quả bóng vàng nữ, Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses và tuyển Tây Ban Nha) được vinh danh, và đây cũng là danh hiệu Quả bóng vàng nữ lần thứ 3 của cô sau các năm 2021 và 2022.