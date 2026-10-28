Harry Kane giành Quả Bóng Vàng 2026
Rạng sáng 27-10 (giờ Việt Nam), HarryKane đã được xướng tên ở hạng mục Quả bóng vàng nam năm 2026 tại London (Anh), khép lại hành trình chinh phục danh hiệu cá nhân danh giá bậc nhất bóng đá thế giới. Người đoạt Quả Bóng Bạc là Kylian Mbappe, còn Quả Bóng Đồng thuộc về Lamine Yamal.
Với chiến thắng này, tiền đạo của Bayern trở thành cầu thủ Anh đầu tiên nhận giải kể từ Owen cách đây 25 năm.
Kane bước vào cuộc đua với một trong những mùa giải ghi bàn ấn tượng nhất sự nghiệp. Anh ghi 61 bàn sau 51 trận trên mọi đấu trường cho Bayern, giành Chiếc giày Vàng châu Âu lần thứ hai, đồng thời góp công lớn đưa Bayern đến chức vô địch Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức.
Kane cũng để lại dấu ấn ở cấp độ đội tuyển. Đội trưởng tuyển Anh ghi 12 bàn sau 14 lần ra sân trong giai đoạn xét giải, trong đó có 6 bàn tại World Cup 2026.
Ở hạng mục Quả bóng vàng nữ, Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses và tuyển Tây Ban Nha) được vinh danh, và đây cũng là danh hiệu Quả bóng vàng nữ lần thứ 3 của cô sau các năm 2021 và 2022.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/harry-kane-gianh-qua-bong-vang-2026-post360094.html