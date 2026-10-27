Harry Kane giành Quả bóng Vàng 2026

Với hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc, tiền đạo người Anh không chỉ liên tiếp phá vỡ những cột mốc cá nhân mà còn góp công lớn vào thành công của đội bóng xứ Bavaria.

Theo thống kê được công bố trên trang chủ Quả bóng Vàng, Kane ghi tới 61 bàn thắng sau 51 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Bayern Munich, bên cạnh 7 pha kiến tạo.

Riêng tại Bundesliga, chân sút người Anh có 36 bàn thắng sau 31 trận, qua đó giành Chiếc giày Vàng châu Âu lần thứ hai trong sự nghiệp.

Tại Champions League, anh tiếp tục thể hiện bản năng săn bàn đáng sợ với 14 pha lập công sau 13 lần ra sân.

Kane đã có một mùa giải tỏa sáng ở những trận đấu mang tính quyết định, trong đội hình Bayern Munich (Ảnh Ballon d'or)

Mùa giải của những kỷ lục

Kane khởi đầu chiến dịch 2025/26 đầy ấn tượng khi lập hat-trick vào lưới RB Leipzig ngay trong ngày khai màn Bundesliga. Đây tiếp tục là minh chứng cho khả năng nhập cuộc mạnh mẽ của tiền đạo người Anh kể từ khi chuyển đến Đức thi đấu.

Không lâu sau đó, Kane chạm cột mốc 100 bàn thắng cho Bayern Munich. Anh trở thành cầu thủ đạt được thành tích này nhanh nhất trong lịch sử 126 năm của đội bóng, khẳng định tầm ảnh hưởng đặc biệt kể từ ngày cập bến Allianz Arena.

Một trong những điểm nổi bật trong lối chơi của Kane là khả năng di chuyển linh hoạt, thường xuyên lùi sâu để tham gia xây dựng lối chơi. Thay vì chỉ chờ đợi cơ hội trong vòng cấm, tiền đạo sinh năm 1993 chủ động kết nối với các đồng đội, kéo giãn hàng phòng ngự đối phương và tạo khoảng trống cho những cầu thủ tấn công xung quanh.

Khả năng đọc tình huống, chọn vị trí và dứt điểm đa dạng giúp Kane trở thành mối đe dọa thường trực. Anh có thể ghi bàn bằng những pha xử lý đơn giản, các cú sút xa uy lực hay những tình huống kết thúc đòi hỏi kỹ thuật và sự tinh tế.

Harry Kane đã có một mùa giải bùng nổ với 61 bàn thắng cho Bayern Munich (Ảng Ballon D'or)

Bản lĩnh trong những trận cầu lớn

Không chỉ tỏa sáng ở đấu trường quốc nội, Kane còn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng tại Champions League. Với 14 bàn thắng, anh nằm trong nhóm những chân sút xuất sắc nhất giải đấu và chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới theo nội dung bài viết của ban tổ chức.

Đáng chú ý, Kane còn ghi dấu ấn trong cuộc đối đầu với Real Madrid tại vòng tứ kết. Pha dứt điểm chìm từ ngoài vòng cấm của anh góp phần tạo nên chiến thắng quan trọng cho Bayern Munich, cho thấy khả năng tạo khác biệt trong những thời khắc quyết định.

Bên cạnh đó, sự chính xác trên chấm phạt đền cũng đóng góp đáng kể vào thành tích ghi bàn của tiền đạo người Anh.

Trong mùa giải vừa qua, anh thực hiện thành công 10 quả phạt đền tại Bundesliga, 4 quả ở Champions League và 3 quả tại Cúp Quốc gia Đức.

Cái kết hoàn hảo cho một mùa giải đáng nhớ

Kane khép lại hành trình Bundesliga 2025/26 bằng một cú hat-trick vào lưới FC Köln. Một tuần sau, anh tiếp tục lập hat-trick trong trận chung kết Cúp Quốc gia Đức trước Stuttgart, nâng tổng số lần ghi ba bàn trong một trận của mình lên con số 5 trên mọi đấu trường.

Những màn trình diễn ấy phản ánh sự ổn định đáng kinh ngạc của chân sút người Anh trong suốt chiến dịch. Kane không chỉ ghi bàn đều đặn mà còn biết cách tỏa sáng ở những trận đấu mang tính quyết định, qua đó nâng tầm giá trị của mình trong đội hình Bayern Munich.

Danh hiệu Quả bóng Vàng 2026 anh nhận vào rạng sáng nay (27/10, theo giờ Việt Nam) là sự ghi nhận cho một mùa giải bùng nổ, nơi hiệu suất ghi bàn, sự ổn định và tầm ảnh hưởng của Harry Kane cùng hội tụ.

Từ một tiền đạo từng được biết đến chủ yếu qua những kỷ lục cá nhân, anh đã tiến thêm một bước quan trọng trên hành trình khẳng định vị thế trong lịch sử bóng đá thế giới.

Toàn bộ giải thưởng được trao

Quả Bóng Vàng nam: Harry Kane (Bayern & Anh)

Quả Bóng Vàng nữ: Alexia Putellas (Barcelona/London City & Tây Ban Nha)

Tài năng trẻ xuất sắc nhất năm của nam: Lamine Yamal (Barcelona & Tây Ban Nha)

Tài năng trẻ xuất sắc nhất năm của nữ: Vicky Lopez (Barcelona & Tây Ban Nha)

CLB nam xuất sắc nhất năm: PSG

CLB nữ xuất sắc nhất năm: Barcelona

HLV nam của năm: Luis de la Fuente (Tây Ban Nha)

HLV nữ xuất sắc nhất năm: Pere Romeu (Barcelona)

Thủ môn xuất sắc nhất năm của nam: Unai Simon (Bilbao & Tây Ban Nha)

Thủ môn nữ xuất sắc nhất năm: Cata Coll (Barcelona & Tây Ban Nha)

Tiền đạo xuất sắc nhất năm của nam: Harry Kane (Bayern & Anh)

Tiền đạo xuất sắc nhất năm của nữ: Charlyn Corral (Pachuca & Mexico)

Giải thưởng Socrates vì công tác nhân đạo: Bukayo Saka (Arsenal & Anh)