Harry Kane giành Quả bóng vàng 2026

Rạng sáng 27/10 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 đã diễn ra tại nhà hát London Palladium ở thủ đô London (Anh).

Trong lần tổ chức thứ 70 của giải thưởng danh giá do tạp chí France Football sáng lập, Harry Kane trở thành tâm điểm khi lần đầu tiên trong sự nghiệp đoạt được danh hiệu Quả bóng vàng.

Harry Kane. Ảnh: Action Images qua Reuters/Matthew Childs

Chân sút thuộc biên chế Bayern Munich đã vượt qua Kylian Mbappe của Real Madrid và tài năng trẻ Lamine Yamal của Barcelona, lần lượt xếp thứ hai và thứ ba. Hai vị trí tiếp theo trong tốp 5 thuộc về Rodri và Lionel Messi.

Chiến thắng của Kane đánh dấu cột mốc đặc biệt đối với bóng đá Anh, khi anh trở thành cầu thủ người Anh giành Quả bóng vàng kể từ Michael Owen năm 2001. Đáng chú ý, Kane được vinh danh ngay tại London, quê hương của mình, khiến khoảnh khắc đăng quang càng thêm ý nghĩa.

Danh hiệu cao quý này là sự ghi nhận cho phong độ ghi bàn xuất sắc của Kane trong mùa giải 2025-2026. Tiền đạo người Anh ghi tới 61 bàn thắng sau 51 lần ra sân cho Bayern Munich, góp công lớn giúp đội bóng nước Đức giành cú đúp danh hiệu quốc nội gồm Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức.

Không chỉ tỏa sáng ở cấp câu lạc bộ, Kane còn duy trì hiệu suất ấn tượng trong màu áo tuyển Anh. Anh ghi 6 bàn tại World Cup 2026, góp phần đưa đội tuyển vào bán kết. Tính trên mọi đấu trường ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, Kane khép lại mùa giải với tổng cộng 73 pha lập công, một thành tích nổi bật trong cuộc đua Quả bóng vàng.

Yamal. Ảnh: EPA

Trong khi đó, Mbappe tiếp tục lỡ hẹn với Quả bóng vàng dù được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu. Ngôi sao người Pháp phải chấp nhận vị trí á quân, còn Lamine Yamal đứng thứ ba. Dẫu vậy, tài năng trẻ Barcelona vẫn có lý do để hài lòng khi còn giành giải Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm.

Ở hạng mục nữ, Alexia Putellas được trao Quả bóng vàng 2026, đây là lần thứ ba tiền vệ người Tây Ban Nha giành danh hiệu cao quý này, sau hai lần đăng quang liên tiếp vào năm 2021 và 2022.

Ảnh: Action Images qua Reuters/Matthew Childs

Các giải thưởng đáng chú ý khác cũng đã tìm được chủ nhân. HLV Luis de la Fuente được vinh danh là HLV bóng đá nam xuất sắc nhất năm sau khi dẫn dắt Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026. Trong khi đó, Paris Saint-Germain nhận giải Câu lạc bộ nam xuất sắc nhất, còn Barcelona giành danh hiệu tương ứng ở bóng đá nữ.

Ở vị trí thủ môn, Unai Simon giành giải Thủ môn nam xuất sắc nhất, trong khi Cata Coll được vinh danh ở hạng mục nữ.

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 khép lại với chiến thắng đầy ý nghĩa của Harry Kane. Sau nhiều năm duy trì phong độ săn bàn hàng đầu châu Âu, tiền đạo người Anh cuối cùng cũng chạm tay vào danh hiệu cá nhân danh giá nhất bóng đá thế giới, ghi dấu một trong những cột mốc đáng nhớ nhất sự nghiệp.

Top 10 Quả bóng vàng nam 2026:

1. Harry Kane (Anh, Bayern Munich)

2. Kylian Mbappé (Pháp, Real Madrid)

3. Lamine Yamal (Tây Ban Nha, FC Barcelona)

4. Rodri (Tây Ban Nha, Manchester City rồi FC Barcelona)

5. Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)

6. Khvitcha Kvaratskhelia (Georgia, PSG)

7. Ousmane Dembélé (Pháp, PSG)

8. Erling Haaland (Na Uy, Manchester City)

9. Michael Olise (Pháp, Bayern Munich)

10. Fabian Ruiz (Tây Ban Nha, PSG)