Harry Kane giành Quả bóng vàng 2026

Tiền đạo Harry Kane đã trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên sau 25 năm qua giành được giải thưởng Ballon d'Or (Quả bóng vàng), vượt qua Kylian Mbappe và Lamine Yamal để sở hữu danh hiệu cá nhân danh giá nhất của thế giới bóng đá trong năm 2026.

Harry Kane (trái) tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Bayern Munich và đội tuyển Anh. Ảnh: THX

Harry Kane đã được trao giải thưởng này - do tạp chí France Football tổ chức với sự tham gia bình chọn của 100 nhà báo trên khắp thế giới - vào sáng sớm ngày 27-10 tại một buổi lễ quy tụ nhiều ngôi sao ở London (Anh). Đó cũng là quê hương của người chiến thắng giải thưởng năm nay!

Đây là phần thưởng xứng đáng cho một mùa giải lịch sử của ngôi sao 33 tuổi trong màu áo CLB Bayern Munich lẫn đội tuyển quốc gia Anh.

Ở tuổi 33, Kane đã tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Bayern Munich tại Bundesliga và Champions League, đồng thời dẫn dắt đội tuyển Anh tiến vào bán kết rồi giành hạng 3 World Cup, với tổng cộng 73 bàn thắng ghi được trong suốt mùa giải. Anh là cầu thủ người Anh thứ 5 trong lịch sử nhận được vinh dự này và là người đầu tiên kể từ sau Michael Owen vào năm 2005.

Kane đã vượt qua sự cạnh tranh gay gắt từ Mbappe (Pháp) và Yamal (Tây Ban Nha) để giành danh hiệu này. Khi tên mình được xướng lên tại buổi lễ, Kane đã thốt lên: “Wow, wow, wow!”.

Harry Kane phát biểu: “Việc có mặt tại London khiến khoảnh khắc này trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết, như một điềm lành đối với tôi tối nay vậy. Cảm ơn tất cả những ai đã bình chọn cho tôi. Tôi hiểu rằng năm nay sự cạnh tranh thực sự rất khốc liệt. Xin chúc mừng tất cả những người chiến thắng trong đêm nay cũng như các ứng viên”.

Trước đó, phần lớn các giải thưởng ở những hạng mục khác đều thuộc về các đội bóng hoặc cầu thủ Tây Ban Nha. Trong đó, cựu cầu thủ Barcelona Alexia Putellas đã giành giải Ballon d’Or dành cho nữ. “Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đáng kinh ngạc, vượt qua nhiều khó khăn, chấn thương và cả những tình huống bất ngờ. Với tư cách là đội trưởng, tôi cảm thấy vô cùng tự hào”, cô chia sẻ.

Các cá nhân được vinh danh trong đêm trao giải: . Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm: Lamine Yamal (Barcelona và Tây Ban Nha) . Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất năm: Vicky Lopez (Barcelona và Tây Ban Nha) . HLV nữ xuất sắc nhất năm: Pere Romeu (Barcelona) . HLV nam xuất sắc nhất năm: Luis de la Fuente (HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha) . Thủ môn nữ xuất sắc nhất năm: Cata Coll (Barcelona và Tây Ban Nha) . Thủ môn nam xuất sắc nhất năm: Unai Simon (Athletic Bilbao và Tây Ban Nha) . Giải thưởng Socrates (dành cho các hoạt động xã hội và nhân đạo): Bukayo Saka (Arsenal và đội tuyển Anh) . CLB nữ của năm: Barcelona . CLB nam của năm: Paris Saint-Germain . Tiền đạo nữ của năm: Charlyn Corral (Pachuca và đội tuyển Mexico) . Tiền đạo nam của năm: Harry Kane (Bayern Munich và đội tuyển Anh)