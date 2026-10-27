Sáng 27/10, lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026 đã diễn ra tại Nhà hát London Palladium ở thủ đô London (Anh). Trong đó, danh hiệu được chờ đợi nhất ở hạng mục nam đã thuộc về tiền đạo Harry Kane. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, chân sút người Anh giành được Quả bóng Vàng. Trong đó, Mbappe đứng thứ hai, còn Yamal xếp thứ ba trong cuộc bình chọn năm nay.

Harry Kane giành Quả bóng Vàng 2026.

Chiến thắng này cũng giúp Kane trở thành cầu thủ Anh đầu tiên giành Quả bóng Vàng kể từ Michael Owen vào năm 2001. Không chỉ vậy, tiền đạo sinh năm 1993 còn trở thành cầu thủ Bayern Munich đầu tiên giành Quả bóng Vàng kể từ Karl-Heinz Rummenigge năm 1981.

Danh hiệu này được xem là sự ghi nhận cho những màn trình diễn ấn tượng của Kane trong mùa giải 2025-2026, khi anh duy trì phong độ ghi bàn xuất sắc ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Trong màu áo Bayern Munich, anh ghi tới 61 bàn thắng sau 51 trận trên mọi đấu trường. Đây là thành tích nổi bật nhất trong sự nghiệp của tiền đạo người Anh kể từ khi chuyển sang thi đấu tại Đức.

Riêng tại Bundesliga, Kane ghi 36 bàn thắng, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới mùa thứ ba liên tiếp. Đáng chú ý, anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu giành danh hiệu này ở cả ba mùa giải đầu tiên tham dự. Phong độ ổn định của Kane góp phần quan trọng giúp Bayern Munich bảo vệ thành công chức vô địch Bundesliga, đồng thời đăng quang tại Cúp Quốc gia Đức và Siêu cúp Đức. Bên cạnh các danh hiệu tập thể, tiền đạo 33 tuổi còn giành Chiếc giày Vàng châu Âu 2025-2026.

Không chỉ thể hiện khả năng săn bàn tại Bundesliga, Kane còn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng ở Champions League và Cúp Quốc gia Đức. Ở cấp độ đội tuyển, Kane tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đội hình tuyển Anh tại World Cup 2026. Trong giải đấu diễn ra trên đất Bắc Mỹ, cựu sao Tottenham ghi được 6 bàn thắng, góp phần giúp đội bóng xứ sở sương mù giành vị trí thứ ba chung cuộc.

Harry Kane xúc động sau khi nhận danh hiệu Quả bóng Vàng 2026.

Tổng cộng, chân sút của Bayern Munich ghi 73 bàn thắng và thực hiện 8 pha kiến tạo sau 65 trận cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia ở mùa giải 2025-2026. Đây cũng là mùa giải có hiệu suất ghi bàn tốt nhất trong sự nghiệp của Kane.

Bên cạnh thành tích cá nhân, việc giành nhiều danh hiệu cùng Bayern Munich cũng là yếu tố quan trọng giúp Kane được đánh giá cao trong cuộc bình chọn Quả bóng Vàng. Trước đó, tiền đạo người Anh từng trải qua nhiều năm thi đấu cho Tottenham nhưng chưa thể giành được danh hiệu lớn. Việc chuyển sang Bayern Munich đã mở ra giai đoạn thành công mới trong sự nghiệp của anh.

Khi tên mình được công bố tại lễ trao giải ở London, Kane không giấu được sự bất ngờ và xúc động. “Tôi gần như không nói nên lời. Được tổ chức tại London càng khiến danh hiệu này trở nên đặc biệt hơn. Tôi có thể hình dung việc lựa chọn khó khăn như thế nào khi có rất nhiều cầu thủ xuất sắc và đẳng cấp thế giới trong khán phòng tối nay. Vì vậy, xin cảm ơn tất cả những người đã bình chọn cho tôi”, Kane chia sẻ.

Ngoài danh hiệu Quả bóng Vàng, Kane còn được vinh danh ở hạng mục Tiền đạo nam xuất sắc nhất năm. Ở các hạng mục đáng chú ý khác, Alexia Putellas giành Quả bóng Vàng nữ, trong khi Lamine Yamal tiếp tục nhận giải Cầu thủ nam trẻ xuất sắc nhất năm. Các danh hiệu Thủ môn nam xuất sắc nhất và HLV nam xuất sắc nhất lần lượt thuộc về Unai Simon và Luis de la Fuente.

Kết quả gala trao giải Quả bóng Vàng 2026: Quả bóng Vàng nam: Harry Kane (Bayern Munich, Anh). Quả bóng Vàng nữ: Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses và tuyển Tây Ban Nha). Tiền đạo nam xuất sắc nhất năm: Harry Kane (Bayern Munich, Anh). Tiền đạo nữ xuất sắc nhất năm: Charlyn Corral (Pachuca, Mexico). HLV bóng đá nữ xuất sắc nhất: Pere Romeu (Barcelona/Tây Ban Nha). HLV bóng đá nam xuất sắc nhất năm: Luis de la Fuente (Tây Ban Nha). Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm: Lamine Yamal (Barcelona, Tây Ban Nha). Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất năm: Vicky Lopez (Barcelona, Tây Ban Nha). Thủ môn nữ xuất sắc nhất năm: Cata Coll (Barcelona/Tây Ban Nha). Thủ môn nam xuất sắc nhất năm: Unai Simon (Athletic Bilbao/Tây Ban Nha). Giải Socrates (đóng góp xã hội và nhân đạo): Bukayo Saka (Arsenal/Anh). CLB nữ xuất sắc nhất năm: Barcelona (Tây Ban Nha). CLB nam xuất sắc nhất năm: PSG (Pháp).