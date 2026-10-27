Harry Kane giành Quả bóng vàng 2026

Harry Kane ăn mừng sau khi ghi bàn cho Bayern Munich trong trận bán kết lượt đi UEFA Champions League gặp Paris Saint-Germain trên sân Parc des Princes, Paris, Pháp, ngày 28/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Chân sút 33 tuổi được vinh danh tại lễ trao giải tại London. Với 73 bàn sau 65 trận, Kane thiết lập kỷ lục ghi bàn trong lịch sử giải thưởng này.

Đóng góp lớn nhất đến từ màn trình diễn của tiền đạo người Anh trong màu áo Bayern Munich. Chân sút này ghi 61 bàn sau 51 trận, gồm 36 bàn tại Bundesliga, 14 bàn ở Champions League, 10 bàn tại Cup Quốc gia Đức và 1 bàn ở Siêu Cup Đức.

Phong độ ấy góp phần giúp Bayern Munich giành cú ăn ba quốc nội, gồm Bundesliga, Cup Quốc gia và Siêu Cup Đức. Cá nhân Kane còn đoạt Giày vàng châu Âu lần thứ 2, đồng thời trở thành cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga trong cả 3 mùa giải đầu tiên tham dự.

Ở cấp đội tuyển, chân sút 33 tuổi ghi thêm 12 bàn sau 14 trận cho tuyển Anh, trong đó có 6 pha lập công tại World Cup 2026. Thành tích này giúp anh nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 14, vượt qua kỷ lục 10 bàn của huyền thoại Gary Lineker để trở thành chân sút số một lịch sử tuyển Anh ở đấu trường này.

Đáng chú ý, 73 bàn cũng là thành tích ghi bàn cao nhất của một cầu thủ trong một mùa giải kể từ khi Lionel Messi lập kỷ lục 82 bàn cho Barca và đội tuyển Argentina mùa 2011-2012.

Đây là lần thứ 2 tiền đạo Kane nhận giải thưởng dành cho chân sút xuất sắc nhất năm. Năm 2024, anh từng chia sẻ danh hiệu với Kylian Mbappe khi cả 2 cùng ghi 52 bàn cho CLB và đội tuyển.

Cũng tại lễ trao giải, cầu thủ trẻ nam và nữ xuất sắc nhất lần lượt thuộc về Lamine Yamal và Vicky Lopez đều thuộc biên chế Barca, và là người Tây Ban Nha. Tương tự, hai HLV người Tây Ban Nha Pere Romeu và Luis de la Fuente lần lượt đoạt danh hiệu HLV đội nam và HLV đội nữ xuất sắc nhất năm.

Trong khi đó, Unai Simon (Athletic Bilbao/Tây Ban Nha) và Cata Coll (Barca/Tây Ban Nha) tiếp tục sự thống trị của Tây Ban Nha khi cùng đoạt danh hiệu thủ môn nam, thủ môn nữ xuất sắc nhất năm.