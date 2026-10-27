Harry Kane giành Quả bóng Vàng 2026

Lễ trao giải diễn ra lúc 20h GMT ngày 26/10 (3h ngày 27/10 theo giờ Hà Nội). Đây là lần đầu tiên London đăng cai sự kiện, đúng dịp giải thưởng do tạp chí France Football sáng lập năm 1956 kỷ niệm 70 năm.

Harry Kane lần đầu đoạt danh hiệu Quả Bóng Vàng. Ảnh: Reuters.

Harry Kane được vinh danh sau mùa giải 2025/2026 nổi bật trong màu áo Bayern Munich và đội tuyển Anh. Tiền đạo này ghi 73 bàn sau 65 trận trong vòng 11 tháng, thành tích được xem là cơ sở thuyết phục giúp anh cạnh tranh danh hiệu. Đây cũng là thành tích ghi bàn tốt thứ hai trong một mùa giải của một cầu thủ kể từ năm 2000, chỉ sau Lionel Messi, người ghi 82 bàn sau 69 trận cho Barcelona và đội tuyển Argentina ở mùa giải 2011-2012.

Dù không vô địch World Cup 2026, Harry Kane vẫn đóng vai trò quan trọng trong hành trình của đội tuyển Anh tại giải đấu. Tiền đạo này góp công giúp đội bóng vượt qua vòng bảng và tiến sâu vào các vòng đấu tiếp theo.

Một trong những yếu tố giúp Kane nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn là quá trình vươn lên bằng sự chăm chỉ và tận tụy với nghề nghiệp. Khi được cho Millwall mượn, ít người kỳ vọng tiền đạo người Anh có thể trở thành cầu thủ đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, Kane đã từng bước khẳng định năng lực và vươn tới vị thế của một trong những chân sút hàng đầu.

Với kết quả này, Harry Kane trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên giành Quả bóng Vàng kể từ Michael Owen năm 2001. Ngoài danh hiệu cao quý nhất, tiền đạo của Bayern Munich còn được trao giải Tiền đạo nam xuất sắc nhất năm 2026.

Tiền đạo người Anh phát biểu trong buổi lễ trao giải.

Ở hạng mục Quả bóng Vàng nữ, Alexia Putellas của Barcelona Femení được xướng tên. Đây là lần thứ ba trong sự nghiệp nữ cầu thủ người Tây Ban Nha giành danh hiệu này.

Lễ trao giải năm nay cũng vinh danh nhiều cá nhân và tập thể xuất sắc khác. Lamine Yamal giành giải Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất (Kopa Trophy), trong khi Unai Simón nhận giải Thủ môn nam xuất sắc nhất (Yachine Trophy). Ở hạng mục huấn luyện viên, Luis de la Fuente được trao danh hiệu HLV nam xuất sắc nhất, còn Pere Romeu nhận giải HLV nữ xuất sắc nhất.

Paris Saint-Germain được vinh danh là CLB nam xuất sắc nhất, trong khi Barcelona Femení giành giải CLB nữ xuất sắc nhất. Ở hạng mục nữ, Charlyn Corral của Pachuca nhận giải Tiền đạo nữ xuất sắc nhất.

Quả bóng Vàng 2026 đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp Harry Kane, ghi nhận những đóng góp nổi bật của tiền đạo người Anh trong mùa giải vừa qua.