Harry Kane giành Quả Bóng Vàng 2026

Harry Kane đã trở thành chủ nhân mới của Quả Bóng Vàng.

Kane đã được xướng tên ở hạng mục Quả Bóng Vàng nam 2026 tại London, khép lại hành trình chinh phục danh hiệu cá nhân danh giá bậc nhất bóng đá thế giới. Với chiến thắng này, tiền đạo của Bayern trở thành cầu thủ Anh đầu tiên nhận giải kể từ Owen cách đây 25 năm, đồng thời đánh dấu sự trở lại của bóng đá Anh trên đỉnh cao danh hiệu cá nhân sau một thời gian dài chờ đợi.

Kane bước vào cuộc đua với một trong những mùa giải ghi bàn ấn tượng nhất sự nghiệp. Anh ghi 61 bàn sau 51 trận trên mọi đấu trường cho Bayern, trong đó có 36 bàn tại Bundesliga, 14 bàn ở Champions League và 10 bàn tại Cúp Quốc gia Đức. Thành tích ấy giúp tiền đạo người Anh giành Chiếc giày Vàng châu Âu lần thứ hai, đồng thời góp công lớn đưa Bayern đến chức vô địch Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức.

Ở sân chơi quốc nội, Kane tiếp tục cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc. Anh giành danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga mùa thứ ba liên tiếp, trở thành tâm điểm trong hàng công của đội bóng do HLV Vincent Kompany dẫn dắt. Khả năng chọn vị trí, dứt điểm đa dạng và sự lạnh lùng trước khung thành giúp Kane duy trì hiệu suất ghi bàn vượt trội, ngay cả khi Bayern phải đối đầu những đối thủ mạnh nhất châu Âu.

Kane cũng để lại dấu ấn ở cấp độ đội tuyển. Đội trưởng tuyển Anh ghi 12 bàn sau 14 lần ra sân trong giai đoạn xét giải, trong đó có 6 bàn tại World Cup 2026. Tuyển Anh kết thúc giải đấu ở vị trí thứ ba, thành tích tốt nhất của họ kể từ chức vô địch thế giới năm 1966, giúp Kane bổ sung thêm một chiến dịch quốc tế đáng nhớ vào hồ sơ cá nhân.

Kane đã trải qua mùa giải 2025/26 phi thường cùng Bayern cũng như tỏa sáng trong màu áo tuyển Anh tại World Cup 2026.

Tổng cộng, Kane ghi 73 bàn và có 8 kiến tạo sau 65 trận cho Bayern cùng đội tuyển Anh trong khoảng thời gian xét Quả Bóng Vàng 2026. Con số ấy phản ánh sức bền và tính ổn định của một trung phong đã bước sang tuổi 33, đồng thời lý giải vì sao anh được xem là ứng viên hàng đầu trước lễ trao giải. Nếu những danh hiệu tập thể là nền tảng, hiệu suất ghi bàn phi thường chính là luận điểm nổi bật nhất trong chiến dịch chinh phục Quả Bóng Vàng của Kane.

Danh hiệu này còn mang ý nghĩa đặc biệt với sự nghiệp của tiền đạo người Anh. Sau nhiều năm gắn bó với Tottenham mà chưa giành được một danh hiệu lớn, quyết định chuyển đến Bayern đã mở ra một giai đoạn khác trong sự nghiệp của anh. Tại Đức, Kane liên tiếp chinh phục những danh hiệu tập thể, còn Quả Bóng Vàng giờ đây trở thành sự ghi nhận cao nhất cho những đóng góp cá nhân của anh.

Chiến thắng của Kane cũng chấm dứt quãng chờ đợi kéo dài từ năm 2001, khi Michael Owen trở thành cầu thủ Anh gần nhất giành giải. Kane đồng thời đưa Bayern trở lại vị trí trung tâm của cuộc đua Quả Bóng Vàng, lần đầu tiên kể từ thời kỳ Karl-Heinz Rummenigge đầu thập niên 1980. Ngoài ra, việc lễ trao giải diễn ra tại London, nơi Kane sinh ra, càng khiến khoảnh khắc này trở nên giàu ý nghĩa với đội trưởng tuyển Anh.

Ở tuổi 33, Kane đã có được danh hiệu cá nhân mà bất kỳ cầu thủ hàng đầu nào cũng khao khát. Điều đáng nói, anh không giành giải nhờ một khoảnh khắc đơn lẻ, mà bằng cả mùa giải ghi bàn phi thường, những danh hiệu cùng Bayern và vai trò thủ lĩnh ở ĐTQG. Rõ ràng, Quả Bóng Vàng 2026 trở thành sự tưởng thưởng xứng đáng cho một trong những trung phong hiệu quả nhất bóng đá thế giới.

Theo Đỗ Trung/bongdaplus.vn