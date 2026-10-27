Harry Kane giành Quả bóng vàng 2026

Tại London Palladium, Kane được huyền thoại Brazil Ronaldo Nazario, chủ nhân Quả bóng vàng năm 1997 và 2002, trao danh hiệu cao quý nhất sự nghiệp. Tiền đạo Bayern Munich vượt qua Kylian Mbappe và Lamine Yamal trong cuộc đua cuối cùng. Mbappe nhận Quả bóng bạc, còn Yamal giành Quả bóng đồng.

Chiến thắng của Kane được xây dựng trên một mùa giải có hiệu suất ghi bàn đặc biệt ấn tượng. Tiền đạo người Anh ghi tổng cộng 73 bàn cho CLB và đội tuyển, chỉ kém mùa giải 82 bàn nổi tiếng của Lionel Messi năm 2011/12. Kane đồng thời cùng Bayern Munich giành Bundesliga, qua đó bổ sung danh hiệu tập thể quan trọng vào hồ sơ tranh Quả bóng vàng.

Harry Kane đã đi vào lịch sử bóng đá Anh khi giành Quả bóng vàng 2026, trở thành cầu thủ Anh đầu tiên đăng quang sau 25 năm kể từ Michael Owen năm 2001. Ảnh: Reuters

Con số 73 bàn là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho mùa giải của Kane. Anh không chỉ duy trì hiệu suất ghi bàn ở mức cao mà còn trở thành nhân tố quan trọng trong hành trình chinh phục danh hiệu của Bayern. Sau nhiều năm liên tục được nhắc đến như một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới nhưng thiếu Quả bóng vàng, Kane cuối cùng đã có phần thưởng lớn nhất.

Kylian Mbappe về nhì và nhận Quả bóng bạc. Ngôi sao người Pháp tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng chưa thể lần đầu chạm tay vào danh hiệu cá nhân danh giá nhất. Việc đứng ngay sau Kane cho thấy Mbappe vẫn là đối trọng lớn trong cuộc đua những năm tới.

Trong khi đó, Lamine Yamal giành Quả bóng đồng nhưng vẫn có một đêm đặc biệt. Ngôi sao Barcelona lần thứ ba liên tiếp nhận Kopa Trophy dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Đây là dấu mốc chưa từng có đối với một cầu thủ ở hạng mục này và tiếp tục khẳng định Yamal đang trên đường trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất của thế hệ mới.

Yamal cũng góp phần tạo nên màn thống trị của bóng đá Tây Ban Nha tại gala Quả bóng vàng 2026. Trước đó, hàng loạt giải thưởng chuyên môn đã thuộc về các đại diện Tây Ban Nha. Barcelona nữ giành danh hiệu CLB nữ xuất sắc nhất, Cata Coll thắng giải thủ môn nữ, Unai Simon nhận giải thủ môn nam, Luis de la Fuente được vinh danh là HLV nam xuất sắc, trong khi Vicky Lopez và Pere Romeu cũng giành những giải thưởng dành cho bóng đá nữ.

Đáng chú ý, Kane cũng đã giành Gerd Muller dành cho tiền đạo nam xuất sắc nhất năm. Việc thâu tóm cả giải thưởng dành cho tiền đạo hay nhất và Quả bóng vàng cho thấy mùa giải của chân sút người Anh có sức thuyết phục rất lớn.

Sau Michael Owen, bóng đá Anh phải chờ đúng 25 năm mới có thêm một chủ nhân Quả bóng vàng. Kane không chỉ nối tiếp di sản của Owen mà còn tạo ra dấu mốc riêng ở tuổi 33, thời điểm nhiều người từng cho rằng cơ hội giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất đã dần thu hẹp.

Quả bóng vàng 2026 vì thế là phần thưởng xứng đáng cho một sự nghiệp đã có quá nhiều bàn thắng nhưng từng thiếu những khoảnh khắc vinh quang ở cấp độ cá nhân. Kane cuối cùng đã có câu trả lời thuyết phục nhất: 73 bàn thắng, chức vô địch Bundesliga và giờ là danh hiệu Quả bóng vàng.