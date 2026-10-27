Harry Kane chính thức được xướng tên ở hạng mục Quả bóng Vàng nam 2026 trong lễ trao giải tổ chức tại London. Chiến thắng đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của đội trưởng tuyển Anh, đồng thời khép lại 25 năm chờ đợi của bóng đá xứ sở sương mù kể từ lần Michael Owen được vinh danh.

Danh hiệu cao quý này là sự ghi nhận cho một mùa giải đặc biệt xuất sắc của Kane. Trong màu áo Bayern Munich, chân sút người Anh ghi 61 bàn sau 51 trận trên mọi đấu trường, gồm 36 bàn tại Bundesliga, 14 bàn ở Champions League và 10 bàn tại cúp Quốc gia Đức.

Vượt Mbappe và Yamal, Harry Kane đoạt Quả bóng Vàng 2026 (Ảnh: Mail Sport)

Phong độ ghi bàn ấn tượng góp phần quan trọng giúp Bayern giành chức vô địch Bundesliga và cúp Quốc gia. Cá nhân Kane cũng lần thứ hai đoạt Chiếc giày Vàng châu Âu, khẳng định vị thế của một trong những trung phong hiệu quả nhất thế giới.

Không chỉ tỏa sáng ở cấp câu lạc bộ, Kane còn có một chiến dịch quốc tế nổi bật cùng đội tuyển Anh. Trong giai đoạn xét giải Quả bóng Vàng 2026, anh ghi 12 bàn sau 14 lần ra sân, trong đó có 6 pha lập công tại World Cup 2026.

Đội tuyển Anh khép lại Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở vị trí thứ ba. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng kể từ khi đăng quang World Cup năm 1966, đồng thời giúp Kane ghi thêm dấu ấn trong hành trình khẳng định vai trò thủ lĩnh ở cấp độ quốc tế.

Danh hiệu xứng đáng sau mùa giải bùng nổ của Kane (Ảnh: Getty Images)

Tính chung trong giai đoạn xét giải, Kane ghi 73 bàn và thực hiện 8 pha kiến tạo sau 65 trận cho Bayern Munich và đội tuyển Anh, những con số thuyết phục giúp anh vượt qua hai ứng viên nặng ký là Mbappe và nhà vô địch thế giới Yamal.

Chiến thắng của Kane cũng đưa bóng đá Anh trở lại vị trí cao nhất ở cuộc đua cá nhân danh giá này sau một phần tư thế kỷ. Michael Owen là cầu thủ Anh gần nhất giành Quả bóng Vàng vào năm 2001, trước khi Kane tiếp bước bằng một mùa giải ghi bàn vượt trội.

Ở tuổi 33, Kane cuối cùng đã chạm tay vào danh hiệu cá nhân mà mọi cầu thủ hàng đầu đều khao khát. Chiến thắng không đến từ một khoảnh khắc bùng nổ đơn lẻ, mà là kết quả của cả mùa giải xuất sắc, những danh hiệu cùng Bayern Munich và tầm ảnh hưởng trong màu áo đội tuyển Anh.