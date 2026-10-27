Harry Kane đoạt Quả bóng Vàng 2026

Chân sút 33 tuổi của Bayern Munich được xướng tên tại lễ trao Quả bóng Vàng 2026 ở nhà hát London Palladium, London (Anh) hôm 27/10 (giờ Hà Nội).

Anh vượt qua những ứng viên nặng ký như Lamine Yamal và Kylian Mbappe để giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất bóng đá thế giới.

Chiến thắng đưa Kane trở thành cầu thủ Anh thứ 5 trong lịch sử đoạt Quả bóng Vàng, sau Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan và Michael Owen.

Lần gần nhất một cầu thủ Anh giành Quả bóng Vàng là năm 2001, khi tiền đạo Michael Owen được vinh danh trong màu áo Liverpool.

Tiền đạo Harry Kane nhận danh hiệu Quả bóng Vàng 2026. Ảnh: AFP.

Đáng chú ý, Kane cũng chấm dứt 45 năm chờ đợi của Bayern Munich ở giải thưởng này. Cầu thủ gần nhất của đội bóng Đức đoạt Quả bóng Vàng là Karl-Heinz Rummenigge năm 1981.

Danh hiệu là phần thưởng cho mùa giải 2025-2026 bùng nổ của tiền đạo người Anh. Trong giai đoạn xét giải, Kane ghi tới 73 bàn sau 65 trận cho Bayern Munich và tuyển Anh, thành tích vượt trội so với những đối thủ cạnh tranh.

Riêng tại Bayern Munich, chân sút 33 tuổi ghi 61 bàn sau 51 trận, gồm 36 bàn tại Bundesliga, 14 bàn ở Champions League, 10 bàn tại Cup Quốc gia Đức và 1 bàn ở Siêu Cup Đức.

Phong độ ấy góp phần giúp Bayern Munich giành Bundesliga, Cup Quốc gia và Siêu Cup Đức. Cá nhân Kane còn đoạt Giày vàng châu Âu lần thứ 2, đồng thời trở thành cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga trong cả 3 mùa giải đầu tiên thi đấu tại Đức.

Ở cấp đội tuyển, tiền đạo Kane ghi thêm 12 bàn, trong đó có 6 pha lập công tại World Cup 2026, góp công đưa tuyển Anh giành hạng ba. Anh cũng vượt qua Gary Lineker để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Anh trong lịch sử các kỳ World Cup, với 14 bàn.

Thành tích của Kane càng đáng chú ý khi anh phải cạnh tranh với Lamine Yamal, tài năng 19 tuổi vừa cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup và Kylian Mbappe, chủ nhân Giày vàng World Cup 2026 với 10 bàn thắng.

Nếu như Yamal nổi bật nhờ danh hiệu tập thể, còn Mbappe gây ấn tượng ở những giải đấu lớn, Kane thuyết phục các nhà báo tham gia bình chọn bằng hiệu suất ghi bàn vượt trội cùng những danh hiệu giành được ở cấp CLB.

Quả bóng Vàng cũng đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của chân sút từng nhiều năm lỡ hẹn với các danh hiệu khi khoác áo Tottenham. Kể từ khi chuyển đến Bayern Munich năm 2023, Kane không chỉ giải cơn khát danh hiệu tập thể mà còn vươn tới đỉnh cao cá nhân ở tuổi 33.

Đặc biệt, trước khi nhận Quả bóng Vàng, tiền đạo người Anh đã được trao giải Tiền đạo nam xuất sắc nhất năm ngay trong buổi lễ. Kane trở thành tâm điểm của đêm trao giải tại quê nhà, khép lại hành trình 25 năm chờ đợi một chủ nhân Quả bóng Vàng mới của bóng đá Anh.