Harry Kane chính thức chốt tương lai

Ngày 5/11, Bayern Munich xác nhận Harry Kane đã ký hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2029. Đây là kết quả của quá trình đàm phán kéo dài nhiều tháng, trong bối cảnh hợp đồng cũ của tiền đạo người Anh chỉ còn thời hạn đến mùa hè năm 2027.

Trước khi thỏa thuận được công bố, Kane từng tiết lộ hai bên đã đạt tiến triển quan trọng và chỉ còn một số chi tiết cần hoàn tất. Anh thậm chí nhận định việc gia hạn chỉ còn là vấn đề ngày hay tuần. Truyền thông Anh và Đức sau đó đồng loạt đưa tin Bayern tiến gần đến thỏa thuận giữ chân chân sút chủ lực.

Điều đáng chú ý là Kane không đưa ra những phát biểu đơn thuần mang tính cam kết chuyên nghiệp. Anh nhấn mạnh tình cảm dành cho đội bóng, người hâm mộ và thành phố Munich.

Harry Kane chính thức gia hạn hợp đồng với Bayern Munich đến ngày 30/6/2029, khép lại những đồn đoán về tương lai của tiền đạo người Anh. Ảnh: Bayern Munich

"Tôi cảm thấy như đang ở nhà tại FC Bayern. Tôi yêu CLB, người hâm mộ và thành phố Munich. Chúng tôi có một đội hình tuyệt vời và Vincent Kompany là một HLV xuất sắc. Tôi rất tự hào khi trở thành một phần của CLB này. Cả gia đình tôi đều hạnh phúc tại đây. Tôi muốn tiếp tục gắn bó và đang hướng tới tương lai với mong muốn giành thêm nhiều danh hiệu cùng đội bóng tuyệt vời này", Kane chia sẻ.

Theo Sky Sports, cuộc sống ổn định tại Munich là một trong những yếu tố quan trọng giúp Bayern thuyết phục thành công tiền đạo người Anh. Kane không chỉ hài lòng với môi trường thi đấu mà còn có mối quan hệ tốt với HLV Vincent Kompany và các đồng đội.

Thực tế, quyết định ở lại Bayern có cơ sở rất rõ ràng. Kể từ khi chuyển đến từ Tottenham Hotspur vào mùa hè năm 2023, Kane đã ghi 156 bàn sau 161 trận đấu chính thức. Anh cùng đội bóng giành hai chức vô địch Bundesliga, một Cúp Quốc gia Đức và hai Siêu cúp Franz Beckenbauer. Đặc biệt, Kane vừa được vinh danh với Quả bóng vàng 2026, phần thưởng cá nhân cao quý nhất trong sự nghiệp.

Chủ tịch Herbert Hainer đánh giá Kane đã trở thành một nhân vật đặc biệt trong lịch sử Bayern. Trong khi đó, Giám đốc điều hành Jan-Christian Dreesen xem việc gia hạn là cam kết của tiền đạo người Anh với đội bóng và một câu chuyện vẫn còn nhiều chương phía trước.

Giám đốc thể thao Max Eberl cũng nhấn mạnh hợp đồng mới giúp Bayern có sự ổn định trong kế hoạch xây dựng lực lượng. Đội bóng muốn tiếp tục lấy Kane làm nhân tố trung tâm để hướng đến những mục tiêu lớn tại Bundesliga và Champions League.

Ở tuổi 33, việc Bayern tiếp tục đặt niềm tin vào Kane đến năm 2029 cho thấy giá trị của tiền đạo này không chỉ nằm ở khả năng ghi bàn. Anh còn là thủ lĩnh, điểm tựa chuyên môn và biểu tượng cho tham vọng của đội bóng Đức.

Sau nhiều năm tìm kiếm danh hiệu tại Tottenham, Kane đã tìm thấy thành công ở Munich. Và thay vì nghĩ đến một cuộc chia tay, đội trưởng tuyển Anh muốn tiếp tục viết nên những dấu ấn mới cùng Bayern.