Harley-Davidson vừa giới thiệu bộ sưu tập Enthusiast Motorcycle Collection 2027 mang tên Iron & Ink, lấy cảm hứng từ văn hóa xăm hình. Bộ sưu tập này chỉ được áp dụng trên hai dòng xe đường trường là Street Glide và Road Glide với các chi tiết hoàn thiện màu đen.

Harley-Davidson Iron & Ink 2027 giới hạn sản xuất ở mức 2.000 chiếc cho mỗi mẫu trên toàn cầu. Tại thị trường Mỹ, giá khởi điểm của phiên bản Iron & Ink là 27.999 USD cho Street Glide và 28.999 USD cho Road Glide, cao hơn 3.000 USD so với các bản tiêu chuẩn.

Điểm nổi bật của Harley-Davidson Street Glide và Road Glide trong bộ sưu tập là lớp sơn nền màu đỏ thẫm Oxblood ánh kim kết hợp cùng các mảng đồ họa dạng nổi có đường viền chỉ và hiệu ứng đổ bóng tối màu. Bên trong các mảng sơn này là loạt họa tiết mô phỏng hình xăm truyền thống (flash-style) gắn liền với lịch sử của hãng xe Mỹ.

Các chi tiết bao gồm bản phác thảo bu-lông và đai ốc do cựu Giám đốc thiết kế Willie G. Davidson thực hiện, logo Bar & Shield, cụm piston và tay biên, khối động cơ V-Twin cùng hình ảnh bánh xe có cánh.

Ngoài ra, bộ sưu tập còn có họa tiết bò rừng bison gợi nhắc đến vùng Black Hills và sự kiện Sturgis Motorcycle Rally, tháp nước tại trụ sở Juneau Avenue ở Milwaukee, chim đại bàng, chuông may mắn Gremlin trên chắn bùn, cùng hình ảnh máy xăm đặt cạnh súng phun sơn.

Các chi tiết đồng bộ khác trên xe gồm kính chắn gió màu đỏ thẫm, các tấm ốp trang trí đồng màu trên cụm truyền động và bảng điều khiển trung tâm. Yên được bọc vật liệu dập nổi mô phỏng các mảng sơn thân xe, đi kèm đường chỉ khâu cùng tông màu, logo Bar & Shield thêu nổi và họa tiết mạng nhện ở góc yên. Chắn bùn sau có thêm biểu tượng nhận diện riêng của dòng Enthusiast Collection.

Cả Road Glide và Street Glide phiên bản Iron & Ink 2027 đều sử dụng chung khung và máy. Chúng đều được trang bị động cơ V-Twin Milwaukee-Eight 117 dung tích 1.923cc, tỷ số nén 10,3:1, phun xăng điện tử tuần tự ESPFI và sử dụng xăng có chỉ số octane từ 91 trở lên. Động cơ này đạt công suất tối đa 105HP tại 4.600vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 176Nm tại 3.250vòng/phút.

Sức mạnh truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp Cruise Drive, bộ côn ướt 10 lá có cơ cấu chống trượt và dây đai truyền động cuối tỷ số 32/68. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp công bố là 5,3lít/100km, đi kèm bình xăng dung tích 22,7lít (trong đó mức dự trữ báo đèn là 3,8lít).

Về kích thước, cả hai mẫu xe đều có chiều dài tổng thể 2.410mm và chiều dài cơ sở 1.625mm. Tuy nhiên, do thiết kế quây gió khác nhau, Road Glide có chiều rộng 945mm, chiều cao 1.315mm, khoảng sáng gầm 145mm, chiều cao yên không tải 720mm và trọng lượng ướt 380kg.

Trong khi đó, Street Glide rộng 975mm, cao 1.395mm, khoảng sáng gầm 140mm, chiều cao yên không tải 715mm và nặng 368kg khi đổ đầy nhiên liệu. Dung tích chứa đồ của hai thùng hông trên cả hai mẫu đạt 69 lít. Hệ thống treo của bộ đôi này gồm phuộc trước ống lồng 49mm van uốn kép có hành trình 117mm và giảm xóc đôi phía sau chỉnh tải trọng được với hành trình 76mm.

Xe sử dụng mâm nhôm đúc kích thước 19inch phía trước (lốp 130/60B19) và 18inch phía sau (lốp 180/55B18). Hệ thống phanh gồm đĩa đôi phía trước đường kính 320mm đi kèm kẹp phanh 4 piston và đĩa đơn phía sau 300mm. Góc nghiêng tối đa khi vào cua đạt 32 độ ở cả hai bên.

Về tiện nghi và an toàn, cặp đôi Iron & Ink có đèn chiếu sáng LED, màn hình cảm ứng màu TFT 12,3 inch chạy hệ điều hành Skyline OS hỗ trợ Apple CarPlay, định vị tích hợp và hệ thống âm thanh 2 loa công suất 50W mỗi kênh.

Các công nghệ hỗ trợ người lái tiêu chuẩn bao gồm chống bó cứng phanh (ABS), phanh kết hợp điện tử (ELB), kiểm soát lực kéo (TCS), kiểm soát trượt mô-men xoắn (DSCS) hoạt động cả trên đường thẳng lẫn trong cua, cùng hỗ trợ giữ phanh ngang dốc (VHC) và giám sát áp suất lốp (TPMS).

Video: Giới thiệu bộ sưu tập Harley-Davidson Enthusiast Collection 2027.