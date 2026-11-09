Harley-Davidson ra mắt môtô 440cc, phanh ABS 2 kênh, giá từ 153 triệu đồng

Trong nhiều năm, Harley-Davidson gắn liền với những mẫu môtô phân khối lớn sử dụng động cơ V-twin, thiết kế đồ sộ, trọng lượng nặng và giá bán cao. Tuy nhiên, với Sprint 440, thương hiệu Mỹ đang cho thấy tham vọng mở rộng thị phần ở phân khúc môtô phổ thông, nơi những mẫu xe có giá dễ tiếp cận và khả năng vận hành linh hoạt ngày càng được ưa chuộng.

Sự xuất hiện của Sprint 440 được xem là bước đi nhằm thu hút người dùng trẻ, đặc biệt là những người lần đầu sở hữu môtô. Đây cũng là phân khúc đang chứng kiến sự cạnh tranh đáng kể từ các thương hiệu như Royal Enfield và Triumph.

Thay vì chỉ tập trung vào những mẫu cruiser cỡ lớn truyền thống, Harley-Davidson muốn tiếp cận khách hàng ngay từ những chiếc xe đầu tiên, qua đó xây dựng tệp người dùng trung thành và tạo cơ hội nâng cấp lên các dòng môtô phân khối lớn trong tương lai.

Thiết kế cruiser đặc trưng, trọng lượng 187 kg

Dù có kích thước nhỏ gọn hơn đáng kể so với những mẫu Harley-Davidson truyền thống, Sprint 440 vẫn giữ lại nhiều đặc trưng thiết kế của thương hiệu Mỹ.

Xe sở hữu yên thấp, tay lái vuốt ngược, phuộc trước có góc nghiêng lớn và bộ vành hợp kim, tạo nên diện mạo đậm chất cruiser. Điểm khác biệt nằm ở kết cấu tổng thể gọn gàng cùng trọng lượng 187 kg khi sẵn sàng vận hành.

Theo thông tin được công bố, trọng lượng này nhẹ hơn gần 45 kg so với nhiều mẫu xe khác trong danh mục sản phẩm của Harley-Davidson. Điều này giúp Sprint 440 trở nên dễ kiểm soát hơn, đặc biệt khi di chuyển trong đô thị hoặc xoay trở ở những không gian hẹp.

Động cơ 440cc, công suất 27 mã lực

Thay vì sử dụng động cơ V-twin dung tích lớn, Harley-Davidson Sprint 440 được trang bị động cơ xi-lanh đơn dung tích 440cc, sản sinh công suất tối đa 27 mã lực và mô-men xoắn cực đại 38 Nm.

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp. Dù thông số không quá nổi bật nếu đặt cạnh những mẫu môtô phân khối lớn, cấu hình này được đánh giá phù hợp với định hướng của Sprint 440, tập trung vào khả năng vận hành dễ dàng và phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Đáng chú ý, các kỹ sư của hãng cho biết động cơ đã được tinh chỉnh nhằm tạo ra âm thanh mạnh mẽ, có phần thô ráp, gợi liên tưởng đến chất âm đặc trưng của những mẫu Harley-Davidson sử dụng động cơ V-twin.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng là một trong những điểm đáng chú ý của mẫu xe mới. Sprint 440 được trang bị bình xăng dung tích 9,1 lít, mức tiêu thụ nhiên liệu công bố 2,94 lít/100 km. Với thông số này, xe có thể đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày cũng như những chuyến đi ngắn vào dịp cuối tuần.

Trang bị ABS 2 kênh, màn hình 3,5 inch

Về trang bị, Harley-Davidson Sprint 440 sở hữu hệ thống đèn LED, màn hình hiển thị kích thước 3,5 inch và hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) 2 kênh.

Hệ thống ABS 2 kênh giúp hạn chế tình trạng bó cứng bánh xe khi phanh gấp, góp phần nâng cao khả năng kiểm soát và an toàn trong quá trình vận hành.

Ngoài cấu hình tiêu chuẩn, người dùng có thể cá nhân hóa Sprint 440 thông qua các phụ kiện tùy chọn như túi hành lý hai bên, yên đơn và kính chắn gió trong suốt.

Với mức giá khởi điểm 5.999 USD, tương đương khoảng 153,47 triệu đồng, Harley-Davidson Sprint 440 được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc môtô nhập môn. Mẫu xe không chỉ giúp thương hiệu Mỹ mở rộng nhóm khách hàng mà còn cho thấy xu hướng đưa những giá trị truyền thống của Harley-Davidson đến gần hơn với người dùng trẻ.