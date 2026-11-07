Harley-Davidson giới thiệu môtô 440cc, phanh ABS 2 kênh, giá hơn 150 triệu đồng

Trong nhiều năm, Harley-Davidson được biết đến với những mẫu môtô phân khối lớn sở hữu động cơ V-twin đặc trưng, kích thước đồ sộ, trọng lượng nặng và giá bán không hề rẻ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến thương hiệu Mỹ gặp khó khăn trong việc tiếp cận thế hệ người chơi xe trẻ tại quê nhà.

Harley-Davidson Sprint 440 2027.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Harley-Davidson Sprint 440 cho thấy hãng đang muốn thay đổi chiến lược, tập trung nhiều hơn vào phân khúc môtô phổ thông với mức giá và khả năng vận hành dễ tiếp cận. Đây là dòng xe entry-level (nhập môn) được kỳ vọng sẽ thu hút những người lần đầu sở hữu môtô, đồng thời tạo cơ hội để Harley-Davidson xây dựng tệp khách hàng trung thành trong tương lai.

Động thái này cũng xuất phát từ thành công của những thương hiệu như Royal Enfield và Triumph trong phân khúc môtô dung tích nhỏ. Thay vì chỉ tập trung vào những chiếc cruiser cỡ lớn truyền thống, Harley-Davidson muốn mở rộng đối tượng khách hàng bằng một mẫu xe gọn nhẹ, linh hoạt và có giá bán hợp lý hơn. Theo định hướng của hãng, việc tiếp cận người dùng ngay từ những chiếc môtô đầu tiên có thể giúp họ gắn bó lâu dài với thương hiệu khi có nhu cầu nâng cấp lên những mẫu xe phân khối lớn hơn.

Dù có kích thước nhỏ gọn hơn đáng kể, Harley-Davidson Sprint 440 vẫn giữ được nhiều đặc trưng thiết kế quen thuộc của hãng. Xe sở hữu yên thấp, tay lái vuốt ngược, phuộc trước có góc nghiêng lớn và bộ vành hợp kim, tạo nên diện mạo mang đậm phong cách môtô Mỹ. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở kết cấu tổng thể nhỏ gọn hơn cùng trọng lượng chỉ 187 kg khi xe sẵn sàng vận hành. Con số này nhẹ hơn gần 45 kg so với nhiều mẫu xe khác trong danh mục sản phẩm của Harley-Davidson, giúp người lái dễ dàng kiểm soát và xoay trở trong điều kiện giao thông đô thị.

Thay vì sử dụng động cơ V-twin dung tích lớn như những mẫu Harley-Davidson truyền thống, Sprint 440 được trang bị động cơ xi-lanh đơn dung tích 440cc. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 27 mã lực và mô-men xoắn cực đại 38 Nm, truyền sức mạnh tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp.

Dù thông số không quá ấn tượng nếu đặt cạnh những mẫu môtô phân khối lớn, cấu hình này được đánh giá phù hợp với mục tiêu tạo ra một chiếc xe dễ điều khiển, phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày cũng như những chuyến đi ngắn cuối tuần. Đáng chú ý, các kỹ sư cho biết họ đã chủ động tinh chỉnh đặc tính hoạt động của động cơ để tạo ra âm thanh có phần mạnh mẽ, thô ráp hơn, gợi liên tưởng đến chất âm đặc trưng của động cơ V-twin trên những mẫu Harley-Davidson truyền thống.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng là một trong những điểm đáng chú ý của Sprint 440. Xe được trang bị bình xăng dung tích 9,1 lít cùng mức tiêu thụ nhiên liệu 2,94 lít/100 km. Với thông số này, mẫu môtô mới có thể đáp ứng tương đối tốt nhu cầu đi lại hàng ngày, đồng thời phù hợp với những hành trình khám phá ngắn mà không cần phải tiếp nhiên liệu quá thường xuyên.

Về trang bị, Harley-Davidson Sprint 440 sở hữu màn hình hiển thị kích thước 3,5 inch, hệ thống đèn LED và hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) 2 kênh nhằm nâng cao khả năng kiểm soát, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành. Ngoài cấu hình tiêu chuẩn, khách hàng còn có thể cá nhân hóa chiếc xe thông qua nhiều phụ kiện tùy chọn như túi hành lý hai bên, yên đơn và kính chắn gió trong suốt.

- Video cận cảnh Harley-Davidson Sprint 440 2027. Nguồn: Gravel and Road.