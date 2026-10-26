Hari Won vừa về Việt Nam đã khoe tin vui bên Trấn Thành

Mới đây, Hari Won thu hút sự quan tâm khi đăng tải hình ảnh chiếc điện thoại mới trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ cho biết vừa về Việt Nam đã ghé cửa hàng để nhận hai chiếc điện thoại, trong đó có mẫu iPhone 18 Pro Max màu đỏ. Không giấu được sự phấn khích, cô viết: “Hari vừa mới về Việt Nam cái phải ghé qua lấy liền 2 máy. Vui quá trên xe phải khoe liền”.

Bên cạnh màn khoe đồ công nghệ, điều khiến người hâm mộ chú ý hơn cả là lời chia sẻ của Hari Won về chuyến đi vừa qua cùng chồng. Nữ ca sĩ viết: “Đi được tuần trăng mật sau khi cưới 10 năm (đâu ngờ sẽ lâu dị mới đi được)”. Cô còn tiết lộ muốn tặng quà cho Trấn Thành vì đã chiều mình trong chuyến đi xa: “Hari cũng muốn tặng ai đó đã chiều tui đi chuyến thật xa. Lòng cám ơn hehe”.

Hari Won khoe quà tặng dành cho Trấn Thành.

Chia sẻ này cho thấy sự trân trọng của Hari Won dành cho ông xã. Món quà được nữ ca sĩ nhắc đến trở thành chi tiết đáng chú ý sau hành trình du lịch mà Trấn Thành đã dành thời gian sắp xếp cho vợ.

Giữa tháng 10, Trấn Thành đưa bà xã đến Ai Cập sau giai đoạn bận rộn với lịch ghi hình các chương trình truyền hình và dự án EM 2027. Cặp đôi ghé thăm quần thể kim tự tháp Giza, sa mạc Sahara và quán cà phê Farsha nhìn ra biển Đỏ. Những hình ảnh tình tứ cùng các khoảnh khắc tạo dáng hài hước của hai người nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Sau Ai Cập, Hari Won và Trấn Thành tiếp tục di chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ. Nam nghệ sĩ chia sẻ loạt ảnh đường phố, kiến trúc, tàu điện và quán cà phê tại điểm đến mới, kèm lời nhắn: “Hai và bà chủ đã di chuyển qua Thổ Nhĩ Kỳ xinh đẹp rồi nha. Nơi đây thật lãng mạn”. Chuyến đi trở thành khoảng thời gian để cả hai nghỉ ngơi, khám phá những vùng đất mới sau lịch trình công việc dày đặc.

Hari Won và Trấn Thành vừa có chuyến du lịch kỷ niệm 10 năm cưới.

Kết hôn ngày 25/12/2016, Hari Won và Trấn Thành đã đồng hành cùng nhau qua nhiều dấu mốc trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, dành cho nhau lời nói tình cảm và không ngại thể hiện sự gần gũi trước công chúng. Cả hai vẫn duy trì sự gắn kết và cùng xuất hiện trong nhiều hoạt động đời thường.

Về sự nghiệp, Hari Won hoạt động trong nhiều lĩnh vực như ca hát, dẫn chương trình và diễn xuất. Cô từng góp mặt trong các phim điện ảnh như Chàng Trai Năm Ấy, Ma Dai, Em Là Bà Nội Của Anh, Bệnh Viện Ma và Cua Lại Vợ Bầu. Trong đó, Cua Lại Vợ Bầu đạt doanh thu khoảng 191,8 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam, còn Em Là Bà Nội Của Anh cũng là một tác phẩm nổi bật của điện ảnh Việt.

Trong khi đó, Trấn Thành ngày càng khẳng định dấu ấn ở vai trò diễn viên, MC, đạo diễn và nhà sản xuất. Các phim do anh đạo diễn như Bố Già đạt khoảng 427 tỷ đồng, Nhà Bà Nữ khoảng 475 tỷ đồng, Mai khoảng 551 tỷ đồng, Bộ Tứ Báo Thủ khoảng 332 tỷ đồng và Thỏ Ơi!! gần 450 tỷ đồng.

Sau thành công của Thỏ Ơi!!, Trấn Thành đã khởi động dự án điện ảnh EM, dự kiến ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2027. Trong lúc chờ đợi tác phẩm mới, câu chuyện Hari Won trở về Việt Nam và hào hứng khoe món quà sau chuyến đi cùng chồng tiếp tục hé lộ một khía cạnh đời thường gần gũi của cặp đôi nổi tiếng.