Hari Won lên mặt với Trấn Thành ở Ai Cập

Mới đây, Trấn Thành đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc tận hưởng chuyến đi Ai Cập cùng bà xã Hari Won. Nam nghệ sĩ hài hước viết dòng chú thích: “Clip này chặt clip bà Heo!”, sử dụng biệt danh thân mật thường gọi vợ để tạo không khí vui vẻ.

Đáng chú ý, bên dưới bài đăng, Hari Won tự tin bình luận: “Tui thắng”. Trước màn đáp trả của bà xã, Trấn Thành tiếp tục tung câu nói khiến người hâm mộ bật cười: “Sao Hai quay kỹ mà view thấp vậy mấy đứa. Đẩy Hai lên tí coi, bả lên mặt với Hai quá kìa”.

Trấn Thành so kè với clip của Hari Won ở Ai Cập.

Màn tương tác cho thấy Trấn Thành và Hari Won vẫn giữ thói quen trêu chọc nhau trước công chúng. Thay vì những lời thể hiện tình cảm trực tiếp, cặp đôi thường tạo ra những tình huống hài hước từ các hoạt động đời thường, khiến chuyến đi riêng cũng trở thành chủ đề được khán giả quan tâm.

Trong đoạn video, Trấn Thành xuất hiện tại Farsha Mountain Lounge, địa điểm nổi tiếng ở khu nghỉ dưỡng Sharm El Sheikh, Ai Cập. Quán cà phê nằm bên vách đá hướng ra biển Đỏ, gây ấn tượng với không gian mang phong cách Trung Đông, đèn lồng, thảm họa tiết và những món đồ trang trí cổ điển. Nam nghệ sĩ diện trang phục tông màu trung tính, tạo dáng giữa khung cảnh khác biệt so với những hình ảnh quen thuộc tại Việt Nam.

Trước đó, Trấn Thành và Hari Won liên tục chia sẻ những khoảnh khắc trong chuyến đi. Từ hình ảnh bên kim tự tháp, trải nghiệm cưỡi lạc đà đến những câu chuyện hài hước về hóa đơn bằng tiếng Ả Rập, cả hai đều mang đến góc nhìn đời thường về hành trình khám phá Ai Cập.

Trấn Thành và Hari Won liên tục chia sẻ những khoảnh khắc ở Ai Cập.

Chuyến du lịch diễn ra sau giai đoạn Trấn Thành hoàn thành lịch trình ghi hình cho nhiều dự án, trong đó có phim điện ảnh EM dự kiến ra mắt năm 2027. Việc dành thời gian nghỉ ngơi bên vợ cũng giúp nam nghệ sĩ có thêm những trải nghiệm ngoài công việc.

Trấn Thành và Hari Won kết hôn vào ngày 25/12/2016, sau khoảng một năm hẹn hò. Trong gần 10 năm chung sống, cặp đôi nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý bởi những màn tương tác hài hước, các chuyến du lịch và cách thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Cả hai cũng thường xuyên xuất hiện bên nhau tại sự kiện giải trí, dù mỗi người vẫn có lịch trình công việc riêng.

Về sự nghiệp, Trấn Thành là MC, diễn viên và đạo diễn có nhiều tác phẩm đạt doanh thu cao tại phòng vé Việt Nam. Các phim do anh đạo diễn như Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ và Thỏ Ơi!! lần lượt ghi nhận doanh thu khoảng 427 tỷ đồng, 475 tỷ đồng, 551 tỷ đồng, 332 tỷ đồng và gần 450 tỷ đồng. Đặc biệt, EM là dự án điện ảnh tiếp theo được anh chuẩn bị cho mùa phim Tết 2027.

Trong khi đó, Hari Won hoạt động ở lĩnh vực ca hát, dẫn chương trình và diễn xuất. Cô từng tham gia các phim như Chàng Trai Năm Ấy, Em Là Bà Nội Của Anh, Bệnh Viện Ma và 49 Ngày 2.

Từ những khoảnh khắc du lịch đến màn so kè lượt xem clip, Trấn Thành và Hari Won tiếp tục thu hút sự quan tâm bằng những câu chuyện gần gũi. Trong thời gian tới, khán giả sẽ còn chờ đợi những cập nhật mới của cặp đôi, đặc biệt khi Trấn Thành bước vào giai đoạn chuẩn bị cho dự án điện ảnh EM.