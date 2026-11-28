Trên trang cá nhân, Hari Won vừa thu hút sự chú ý khi đăng tải bức ảnh đứng cạnh mô hình kích thước thật của diễn viên Hoa ngữ Trương Lăng Hách kèm dòng trạng thái: "Tui đã gặp chồng tui". Thực chất, "chồng" mà nữ ca sĩ nhắc đến chỉ là standee quảng bá cho một thương hiệu giày trong chiến dịch mùa Thu Đông 2026. Khoảnh khắc hài hước này nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn bởi nét lầy lội, duyên dáng quen thuộc mỗi khi Hari Won "đu thần tượng".

Hari Won hài hước khoe khoảnh khắc chụp ảnh bên standee của Trương Lăng Hách trong lúc Trấn Thành đi công tác xa. (Ảnh: FBNV)

Đáng nói, ngay sau khi Trấn Thành cập nhật hình ảnh check-in tại Las Vegas (Mỹ) trong chuyến công tác mới nhất, Hari Won liền để lại bình luận trêu chọc bên dưới bài đăng của ông xã. Nữ ca sĩ hào hứng gọi nam đạo diễn là "chồng tui trên giấy tờ", tạo nên màn tung hứng dí dỏm giữa hai vợ chồng dù đang cách xa nửa vòng Trái Đất. Phản ứng tự nhiên của Hari Won khiến người hâm mộ bật cười trước sự gắn bó thoải mái, không chút khoảng cách của cặp đôi sau gần một thập kỷ về chung một nhà.

Trấn Thành cập nhật hình ảnh check-in tại Las Vegas (Mỹ) thu hút sự chú ý của bà xã Hari Won và người hâm mộ. (Ảnh: FBNV)

Đằng sau những màn trêu đùa vui nhộn trên mạng xã hội, Hari Won luôn là hậu phương lặng lẽ đồng hành cùng Trấn Thành trong mọi chặng đường sự nghiệp. Nữ ca sĩ hiểu rõ cường độ làm việc dày đặc cũng như những áp lực mà ông xã phải đối mặt khi liên tục theo đuổi các dự án nghệ thuật lớn. Sự thấu hiểu và cách giữ năng lượng tích cực của Hari Won giúp nam nghệ sĩ có thêm điểm tựa tinh thần vững chắc để tập trung tối đa cho chuyên môn, kể cả khi anh phải thường xuyên di chuyển xa nhà vì lịch trình công việc.

Trấn Thành theo dõi cảnh quay trên phim trường dự án Tết 2027 mang tên Em. (Ảnh: FBNV)

Chuyến đi Mỹ lần này của Trấn Thành diễn ra ngay giai đoạn anh đang dồn tâm huyết cho dự án điện ảnh mới mang tên Em, dự kiến chính thức trình làng vào dịp Tết Nguyên đán 2027. Đây là tác phẩm tiếp theo nối dài hành trình chinh phục phòng vé mùa Tết của nam đạo diễn sau loạt dự án tạo tiếng vang lớn như Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ hay Thỏ Ơi!!. Với Em, Trấn Thành được kỳ vọng sẽ khai thác những lát cắt tâm lý tinh tế, gần gũi cùng góc nhìn mới mẻ, sâu lắng hơn trong cách kể chuyện về tình cảm gia đình và các mối quan hệ đời thường.

Trấn Thành đọc kịch bản cho phim Hàn Quốc The Sword: A Legend of the Red Wolf. (Ảnh: ĐPCC)

Bên cạnh công tác chuẩn bị cho đường đua phim Tết 2027, thời gian qua Trấn Thành còn mở rộng dấu ấn nghệ thuật ra thị trường quốc tế khi tham gia dự án phim cổ trang Hàn Quốc The Sword: A Legend of the Red Wolf (dự kiến ra mắt năm 2027). Giữa lịch trình dày đặc và áp lực lớn từ nhiều vai trò, sự đồng hành dí dỏm từ Hari Won cùng sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả chính là nguồn động lực giúp nam nghệ sĩ giữ vững phong độ trên hành trình sáng tạo sắp tới.