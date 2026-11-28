Chỉ một câu bình luận ngắn, nữ ca sĩ đã mang đến tiếng cười cho người hâm mộ, đồng thời cho thấy sự vui vẻ, tình cảm mà cả hai vẫn dành cho nhau sau nhiều năm chung sống.

Cụ thể, dưới bài đăng mới đây của Trấn Thành, Hari Won để lại bình luận: “Ôi!!! Đây là ck (chồng) tui trên giấy tờ nè!!!”. Cách gọi vừa hài hước vừa có phần tinh nghịch nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả bật cười trước màn tương tác của hai vợ chồng, đặc biệt là cách Hari Won trêu ông xã ngay trên mạng xã hội.

Sau khi Trấn Thành sang Mỹ, Hari Won bất ngờ có động thái khiến cộng đồng mạng thích thú khi công khai gọi nam MC là “chồng tui trên giấy tờ”. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, bình luận này xuất hiện trong thời điểm Trấn Thành đang ở Mỹ. Dù không trực tiếp xuất hiện bên cạnh nhau, cả hai vẫn duy trì cách tương tác gần gũi, thoải mái. Hari Won không ngần ngại thể hiện tình cảm với chồng bằng một câu nói dí dỏm, còn người hâm mộ có thêm dịp chứng kiến một khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi.

Từ khi về chung một nhà vào năm 2016, Trấn Thành và Hari Won luôn là một trong những cặp vợ chồng nhận được nhiều sự quan tâm của showbiz Việt. Chuyện tình của họ từng đối diện không ít ý kiến trái chiều, nhưng cả hai vẫn lựa chọn đồng hành, xây dựng cuộc sống riêng và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ với khán giả.

Trên mạng xã hội, Trấn Thành và Hari Won không xây dựng hình ảnh lúc nào cũng lãng mạn hay ngọt ngào. Thay vào đó, họ thường xuyên trêu chọc, tung hứng và dành cho nhau những lời nói hài hước. Chính sự tự nhiên ấy tạo nên nét riêng trong cách thể hiện tình cảm của cặp đôi.

Sau gần một thập kỷ kết hôn, một câu bình luận tưởng chừng đơn giản của Hari Won vẫn đủ khiến người hâm mộ chú ý. Không cần lời lẽ hoa mỹ, nữ ca sĩ vẫn khiến mọi người cảm nhận được sự gắn bó với Trấn Thành. Khoảnh khắc nhỏ ấy cũng cho thấy hôn nhân đôi khi được vun đắp từ những điều bình dị: sự thoải mái khi ở bên nhau, những câu đùa riêng và cảm giác vẫn vui vẻ khi nhắc đến đối phương.

Trấn Thành đi Mỹ, Hari Won ở nhà nhưng khoảng cách địa lý dường như không làm giảm đi sự thân mật của hai người. Với người hâm mộ, điều đáng yêu nhất không nằm ở danh xưng “chồng trên giấy tờ”, mà là cách họ vẫn dành cho nhau sự quan tâm và tiếng cười sau nhiều năm gắn bó.