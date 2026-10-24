Hari Won hạnh phúc bên Trấn Thành ở Ai Cập

Trấn Thành trên trang cá nhân đã nói vui về chuyến đi của mình. Anh cho biết, bằng một sự trùng hợp đặc biệt, cả ba dự án lớn mà anh tham gia trong năm nay gồm Running Man, Tinh Hà Say Hi và EM 2027 đều hoàn tất phần ghi hình chỉ trong cùng một tuần. Nam nghệ sĩ xem đây là dấu mốc đáng nhớ sau quãng thời gian tập trung cho lịch trình làm việc dày đặc, với nhiều nhiệm vụ và áp lực phải hoàn thành.

Khi những công việc quan trọng đã khép lại, Trấn Thành quyết định dành thời gian nghỉ ngơi, đồng thời đưa bà xã Hari Won đi chơi để cả hai có dịp thư giãn sau những ngày bận rộn. Và điểm du lịch nam MC, đạo diễn nổi tiếng Việt lựa chọn là Ai Cập.

Anh chia sẻ những khung cảnh độc lạ và đẹp đúng với đặc trưng của địa phương khiến khán giả cảm thấy rất thú vị. Trong ảnh là quán cafe mà anh và Hari Won "checkin".

Không tạo dáng cá tính như Trấn Thành, Hari Won ngọt ngào bên Trấn Thành, cô thưởng thức món ngon tại địa phương và vui vẻ chụp hình ghi lại kỉ niệm.

Sau 10 năm kết hôn cùng Trấn Thành, Hari Won có cuộc sống nhiều người mơ ước. Cô được chồng yêu thương và chăm sóc không chỉ ở vật chất mà còn cả tinh thần.

Trấn Thành không tiếc tiền đưa Hari đi du lịch khắp nơi trên thế giới và cũng thường xuyên nói với vợ những lời yêu thương.

Mọi hình ảnh của Trấn Thành và Hari Won trong chuyến đi Ai Cập đều nhận được sự yêu mến từ khán giả.

Ngoài đi thăm quan các danh lam nổi tiếng ở Ai Cập, cặp đôi còn có trải nghiệm cưỡi lạc đà trên sa mạc.

Trấn Thành còn tận tình làm nhiếp ảnh gia ghi lại những hình ảnh đẹp của Hari Won ở đây.

Trấn Thành sinh năm 1987 tại TP.HCM. Nhờ lối dẫn dắt hoạt ngôn, hài hước và khả năng ứng biến tốt, Trấn Thành trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình ăn khách như Rap Việt, Người bí ẩn, Cặp đôi hoàn hảo và nhiều gameshow khác. Bên cạnh vai trò MC, anh còn thành công trong lĩnh vực diễn xuất với nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng như Bố Già, Cua lại vợ bầu, Nhà Bà Nữ và Mai. Đặc biệt, anh ghi dấu ấn với vai trò đạo diễn và nhà sản xuất khi các bộ phim Bố già, Nhà bà Nữ, Mai và Thỏ ơi đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, góp phần tạo nên những kỷ lục mới cho điện ảnh Việt Nam.