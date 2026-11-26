Có những tình yêu không dễ dàng buông bỏ, nhất là khi đó từng là nơi một nghệ sĩ gửi gắm nhiều kỳ vọng và trải nghiệm đáng nhớ. Với Hari Won, điện ảnh có lẽ là một tình yêu như thế. Cô từng dành nhiều năm thử sức với màn ảnh rộng, góp mặt trong hàng loạt bộ phim và có cơ hội khám phá một lĩnh vực khác bên cạnh ca hát, dẫn chương trình. Thế nhưng, đã 7 năm kể từ lần gần nhất xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh, Hari Won vẫn chưa có dấu hiệu trở lại.

Từng tham gia Chàng trai năm ấy, Ma Dai, Quyên, 49 Ngày, Em là bà nội của anh, Bệnh viện ma và 49 Ngày 2, Hari Won có một giai đoạn khá sôi nổi với điện ảnh Việt. Cô không phải diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ sự tự nhiên, nét duyên và hình ảnh gần gũi. Điện ảnh từng mở ra cho nữ nghệ sĩ những trải nghiệm mới, giúp cô không bị đóng khung trong vai trò ca sĩ hay người dẫn chương trình.

Điện ảnh từng là một phần trong hành trình nghệ thuật của Hari Won. Nhưng sau 7 năm vắng bóng màn ảnh rộng, cô đã chọn một hướng đi khác để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp. Ảnh: FBNV

Năm 2019, Hari Won tiếp tục xuất hiện trong Cua lại vợ bầu và Oppa, Phiền Quá Nha!. Sau đó, cô gần như rời khỏi màn ảnh rộng. Bảy năm là khoảng thời gian đủ dài để một nghệ sĩ có thể bước qua một giai đoạn sự nghiệp, nhưng cũng đủ khiến khán giả tiếc nuối khi nhìn vào sự phát triển của điện ảnh Việt hiện tại.

Thị trường phim Việt đang bước vào giai đoạn sôi động với những tác phẩm liên tiếp tạo doanh thu hàng trăm tỷ đồng. Cơ hội dành cho diễn viên ngày càng rộng mở, nhiều gương mặt có thêm đất diễn và những dự án lớn liên tục được triển khai. Trong bối cảnh ấy, việc Hari Won vẫn đứng ngoài cuộc đua màn ảnh rộng càng khiến người ta nhớ đến một thời cô từng dành nhiều tâm huyết cho điện ảnh.

Có lẽ, không phải tình yêu nào cũng cần được duy trì bằng mọi giá. Hari Won vẫn hoạt động nghệ thuật, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phát huy thế mạnh ở vai trò MC. Cô không biến mất khỏi showbiz, cũng không cần liên tục có phim mới để giữ sự quan tâm của công chúng. Nữ nghệ sĩ đã tìm được một không gian phù hợp hơn với cá tính và khả năng của mình.

Đáng chú ý, trong khi Hari Won tạm rời xa điện ảnh, Trấn Thành lại ngày càng thành công ở lĩnh vực này. Từ Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai đến Thỏ Ơi!!, nam nghệ sĩ liên tục tạo dấu ấn với vai trò đạo diễn và nhà sản xuất. Điện ảnh vẫn hiện diện trong cuộc sống gia đình, nhưng mỗi người lại có lựa chọn nghề nghiệp riêng. Hari Won không nhất thiết phải bước vào cuộc đua mà ông xã đang theo đuổi.

Cũng không thể khẳng định Hari Won đã hoàn toàn khép lại cánh cửa điện ảnh. Một vai diễn phù hợp có thể đưa cô trở lại bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, sau 7 năm vắng bóng, điều dễ nhận thấy là cô không còn đặt màn ảnh rộng ở vị trí ưu tiên như trước.

Với Hari Won, điện ảnh là một chặng đường đáng nhớ, nhưng không phải con đường duy nhất để cô khẳng định bản thân. Sau 7 năm, cô vẫn đang có chỗ đứng riêng trong showbiz, dù không còn theo đuổi tình yêu màn ảnh rộng như ngày trước.