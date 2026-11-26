Mới đây, Hari Won thu hút sự chú ý khi đăng tải bức ảnh đứng cạnh một mô hình người có kích thước như thật của diễn viên Trương Lăng Hách. Đi kèm khoảnh khắc này, nữ ca sĩ hài hước viết: “Tui đã gặp chồng tui”, công khai gọi nam diễn viên Hoa ngữ là chồng khiến nhiều người thích thú.

Tuy nhiên, nhân vật được Hari Won nhận làm chồng thực chất chỉ là standee quảng bá cho thương hiệu giày. Mô hình có tạo hình lịch lãm với áo sơ mi, áo khoác dáng dài màu hồng phấn, kết hợp quần tây ống rộng. Đây cũng là hình ảnh nằm trong chiến dịch quảng bá mùa Thu Đông 2026 của thương hiệu.

Hari Won công khai tình cảm với mỹ nam Hoa ngữ Trương Lăng Hách.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều bình luận vui vẻ. Một khán giả nhận xét: “Chân dung cô gái được yêu trông lúc nào cũng xinh đẹp và tươi tắn”. Người khác hài hước hỏi: “Trấn Thành là bồ à?”. Đáng chú ý, một số ý kiến còn trêu nữ ca sĩ: “Chị ác với Hai quá, top 100 thế giới đã xem và đánh giá”; “Chị nói vậy không sợ anh Xìn buồn hả chị ơi!” hay “Ai rồi cũng mê Trương Lăng Hách thôi”.

Màn nhận chồng công khai của Hari Won vì thế trở thành câu chuyện giải trí thú vị. Thay vì một thông báo tình cảm gây bất ngờ, nữ ca sĩ chỉ đơn giản thể hiện sự yêu thích dành cho nam thần màn ảnh Hoa ngữ.

Ngoài khoảnh khắc đu thần tượng, cuộc sống hôn nhân của Hari Won và Trấn Thành cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm. Cặp đôi kết hôn vào tháng 12/2016, sau khi công khai chuyện tình cảm và trải qua không ít ý kiến trái chiều từ công chúng.

Sau gần 10 năm chung sống, cả hai vẫn duy trì cách tương tác gần gũi, thường xuyên trêu chọc nhau trên mạng xã hội. Trong khi Trấn Thành bận rộn với các dự án nghệ thuật, Hari Won vẫn hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, truyền hình và giải trí. Cô cũng nhiều lần đồng hành, hỗ trợ chồng trong công việc, đặc biệt ở những chuyến đi nước ngoài liên quan đến phim ảnh.

Hari Won và Trấn Thành.

Đáng chú ý, chuyến du lịch Ai Cập vào tháng 10/2026 là khoảng thời gian hiếm hoi cả hai có thể dành trọn vẹn thời gian cho nhau sau lịch trình bận rộn. Những hình ảnh cùng khám phá kim tự tháp, sa mạc và tận hưởng các hoạt động đời thường cho thấy cuộc sống của hai nghệ sĩ vẫn có những khoảnh khắc bình dị bên cạnh công việc.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Trấn Thành ghi dấu ấn với loạt phim đạt doanh thu ấn tượng. Bắt đầu từ Bố Già (427 tỷ đồng), nam nghệ sĩ tiếp tục thành công với Nhà Bà Nữ (475 tỷ đồng), Mai (551 tỷ đồng), Bộ Tứ Báo Thủ (332 tỷ đồng) và Thỏ Ơi!! (khoảng 450 tỷ đồng). Tổng doanh thu các tác phẩm này đạt hơn 2.235 tỷ đồng, giúp Trấn Thành trở thành một trong những đạo diễn có thành tích phòng vé nổi bật của điện ảnh Việt.

Không chỉ gây chú ý với những con số doanh thu, Trấn Thành còn tiếp tục mở rộng hoạt động điện ảnh. Năm 2026, anh tham gia dự án phim Hàn Quốc The Sword: A Legend of the Red Wolf, dự kiến ra mắt năm 2027, đồng thời chuẩn bị cho tác phẩm Em dự kiến trình làng vào dịp Tết Nguyên đán 2027.

Trong khi Trấn Thành tiếp tục tập trung phát triển sự nghiệp đạo diễn, Hari Won vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Bài đăng nhận Trương Lăng Hách làm chồng mới đây tiếp tục thu hút sự chú ý, cho thấy sức hút của nữ ca sĩ qua những tương tác dí dỏm, gần gũi với người hâm mộ.