Hari Won có động thái mới trước khi Trấn Thành sang Mỹ

Mới đây, Hari Won chia sẻ bộ ảnh thời trang thực hiện cùng tạp chí. Trong loạt hình, nữ ca sĩ gây chú ý với lối trang điểm tự nhiên, mái tóc được tạo kiểu chỉn chu cùng những thiết kế tôn vóc dáng. Phong cách của Hari Won có sự thay đổi giữa nét thanh lịch và vẻ quyến rũ, trưởng thành.

Thay vì lựa chọn hình ảnh trẻ trung, nhí nhảnh thường thấy trong các chương trình giải trí, Hari Won mang đến diện mạo có phần chín chắn hơn. Những hình ảnh mới cũng cho thấy cô vẫn duy trì các hoạt động thời trang bên cạnh công việc nghệ thuật.

Hari Won thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong bộ ảnh thời trang mới.

Động thái của Hari Won được quan tâm trong thời điểm Trấn Thành thông báo kế hoạch sang Mỹ biểu diễn. Nam MC hào hứng chia sẻ: “Lần này Hai qua Mỹ diễn nha các tình yêu ơi, làm lớn trận này cho Hai”.

Theo thông tin được Trấn Thành công bố, anh dự kiến biểu diễn tại Pechanga vào ngày 5/12 và San Jose Center for the Performing Arts vào ngày 6/12. Trong bài đăng, nam nghệ sĩ còn hài hước mời khán giả đến gặp mình.

Trấn Thành chia sẻ lịch trình đi Mỹ.

Trong khi Trấn Thành chuẩn bị cho lịch trình tại Mỹ, Hari Won vẫn duy trì công việc riêng. Kể từ khi kết hôn năm 2016, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, đồng thời ủng hộ các hoạt động nghệ thuật của đối phương.

Trấn Thành sinh năm 1987, khởi đầu với vai trò MC và diễn viên hài trước khi phát triển sự nghiệp đạo diễn. Anh hiện là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt Nam, với nhiều phim đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng. Những dự án như Bố già, Nhà bà Nữ, Mai, Bộ tứ báo thủ và Thỏ Ơi!! góp phần củng cố vị trí của nam nghệ sĩ ở lĩnh vực phim ảnh.

Trấn Thành và Hari Won.

Trong khi đó, Hari Won cũng từng tham gia nhiều phim điện ảnh như Chàng trai năm ấy, Em là bà nội của anh, Bệnh viện ma và Cua lại vợ bầu. Trong số này, Cua lại vợ bầu đạt doanh thu khoảng 191,8 tỷ đồng, còn Em là bà nội của anh thu về khoảng 102 tỷ đồng. Những dự án này cho thấy nữ ca sĩ từng có giai đoạn hoạt động tích cực ở lĩnh vực diễn xuất trước khi tập trung nhiều hơn vào âm nhạc và các chương trình giải trí.

Năm 2026, Trấn Thành tiếp tục gây chú ý với Thỏ Ơi!!, tác phẩm đạt doanh thu khoảng 450 tỷ đồng. Anh cũng chuẩn bị cho phim điện ảnh Em, dự kiến ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2027.

Bộ ảnh thời trang mới cho thấy Hari Won vẫn duy trì hình ảnh đa dạng trong hoạt động giải trí. Trong thời gian tới, sự chú ý dành cho cặp đôi nhiều khả năng tiếp tục xoay quanh lịch trình biểu diễn tại Mỹ của Trấn Thành và những hoạt động nghệ thuật riêng của Hari Won.