Mới đây, khi Trấn Thành chia sẻ hình ảnh vừa đặt chân đến Mỹ, Hari Won bất ngờ để lại bình luận: "Đây là chồng tui trên giấy tờ nè". Cách gọi ông xã đầy dí dỏm nhanh chóng thu hút sự chú ý. Thay vì những lời nhắn tình cảm quen thuộc, nữ nghệ sĩ chọn cách trêu đùa hài hước, tạo thêm sự thích thú cho người theo dõi.

Hari Won tên thật là Lưu Esther, sinh ngày 22/6/1985 tại Hàn Quốc. Cô có bố là người Việt Nam, mẹ là người Hàn Quốc và bắt đầu được khán giả trong nước chú ý sau khi tham gia chương trình thực . Sau đó, nữ nghệ sĩ phát triển sự nghiệp ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất và dẫn chương trình. Một số ca khúc gắn liền với tên tuổi Hari Won có thể kể đến Anh Cứ Đi Đi, Hương Đêm Bay Xa.

Trong lĩnh vực điện ảnh, Hari Won từng góp mặt trong các tác phẩm như Chàng Trai Năm Ấy, 49 Ngày, Trùm Cỏ, Em Là Bà Nội Của Anh, Bệnh Viện Ma và Cua Lại Vợ Bầu. Đáng chú ý, Trấn Thành và Hari Won chỉ có hai lần cùng tham gia diễn xuất trong phim điện ảnh là Trùm Cỏ (2015) và Bệnh Viện Ma (2016). Trong đó, Bệnh Viện Ma là dự án duy nhất cả hai đóng cặp trên màn ảnh rộng. Trấn Thành đảm nhận vai Thành, một sinh viên y khoa mới tốt nghiệp, còn Hari Won hóa thân thành y tá Hằng. Bộ phim hài - kinh dị do đạo diễn Võ Thanh Hòa thực hiện, ra mắt vào tháng 4/2016 và đạt doanh thu hơn 44 tỷ đồng.

Trước đó, ở Trùm Cỏ, cả hai cũng góp mặt nhưng đảm nhận những tuyến nhân vật riêng biệt, không có nhiều cảnh tương tác. Sau hai dự án này, Trấn Thành và Hari Won không còn cùng xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh. Trong khi nam nghệ sĩ tập trung phát triển sự nghiệp đạo diễn, nhà sản xuất với loạt tác phẩm như Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ và Thỏ Ơi!!, Hari Won duy trì hoạt động ca hát, dẫn chương trình và tham gia gameshow truyền hình.

Về đời tư, Hari Won và Trấn Thành công khai chuyện tình cảm vào năm 2016, sau đó tổ chức đám cưới vào tháng 12 cùng năm. Mối quan hệ của cả hai từng nhận được nhiều sự quan tâm bởi sự khác biệt về quốc tịch cũng như những ý kiến trái chiều khi mới công khai tình cảm.

Sau gần 10 năm kết hôn, cặp đôi vẫn thường xuyên đồng hành trong công việc và cuộc sống. Trấn Thành ngày càng mở rộng hoạt động ở lĩnh vực điện ảnh, trong khi Hari Won duy trì hình ảnh nghệ sĩ đa năng tại showbiz Việt. Cả hai cũng thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, những chuyến du lịch và tương tác hài hước trên mạng xã hội. Dù không còn thường xuyên đóng chung phim, Hari Won và Trấn Thành vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả qua cuộc sống hôn nhân và những hoạt động nghệ thuật riêng