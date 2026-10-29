Hari Won bóc trần thói xấu của Trấn Thành

Mới đây, Hari Won thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Đẹp. Tại đây, nữ ca sĩ đã có những chia sẻ thú vị xoay quanh cuộc sống hôn nhân với Trấn Thành, đặc biệt là khi được yêu cầu tiết lộ 3 thói xấu của ông xã.

Tưởng chừng đây sẽ là một câu hỏi khó, thế nhưng Hari Won lại có phản ứng khiến nhiều người không khỏi bật cười. Thay vì phải suy nghĩ quá lâu, nữ ca sĩ lập tức cho rằng việc chỉ kể 3 thói xấu của Trấn Thành là quá ít so với những gì cô biết về chồng.

Hình ảnh Hari Won trong buổi chia sẻ với Tạp chí Đẹp. Ảnh chụp màn hình TikTok Tạp chí Đẹp.

Hari Won hài hước nói: "3 cái tật xấu đâu có nhiều, ít quá, 100 cái tật xấu mình cũng nói ra được nữa...". Sau màn mở đầu đầy dí dỏm, Hari Won nhanh chóng chỉ ra những thói quen của Trấn Thành mà cô muốn ông xã thay đổi.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Đầu tiên là không có dậy được. Thứ hai là lúc nào thời gian chuẩn bị của anh ấy cũng mất 1 tiếng. Thứ ba là ham chơi. Nói gì nói chứ mình lo cho sức khoẻ của chồng mình thôi nên có gì thì sửa đi!".

Những lời "bóc phốt" của Hari Won gây thích thú bởi đều xoay quanh các thói quen rất đời thường của Trấn Thành. Từ chuyện khó thức dậy, mất nhiều thời gian chuẩn bị cho đến tính ham chơi, nam đạo diễn bất ngờ trở thành nhân vật chính trong màn kể tội đầy hài hước của bà xã.

Đáng chú ý, dù liên tục tiết lộ những điều chưa hài lòng về chồng, Hari Won vẫn không quên nhấn mạnh rằng điều cô quan tâm nhất chính là sức khỏe của Trấn Thành.

Những lời "bóc phốt" của Hari Won gây thích thú bởi đều xoay quanh các thói quen rất đời thường của Trấn Thành.

Câu nói cuối cùng của nữ ca sĩ phần nào cho thấy phía sau những lời trêu chọc là sự quan tâm dành cho người bạn đời. Hari Won không đơn thuần muốn kể những thói xấu của ông xã để tạo tiếng cười, mà còn tranh thủ gửi lời nhắn nhủ mong Trấn Thành điều chỉnh sinh hoạt, chăm sóc bản thân tốt hơn.

Đây cũng là một trong những điểm khiến cuộc hôn nhân của Hari Won và Trấn Thành luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Sau gần 10 năm kết hôn, cả hai vẫn giữ cách tương tác tự nhiên, thường xuyên trêu chọc nhau và không ngại chia sẻ những câu chuyện đời thường.

Trên mạng xã hội, Hari Won và Trấn Thành nhiều lần khiến khán giả thích thú bởi những màn đối đáp hài hước. Nếu Trấn Thành thường thể hiện tình cảm dành cho bà xã bằng những lời ngọt ngào thì Hari Won lại có cách bày tỏ rất riêng, đôi khi là những màn trêu chọc khiến ông xã khó lòng phản bác.

Dù đều bận rộn với các hoạt động nghệ thuật, cả hai vẫn duy trì sự đồng hành trong cuộc sống. Trấn Thành tiếp tục ghi dấu ở lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và các chương trình giải trí, trong khi Hari Won cũng có những hoạt động riêng.

Dù đều bận rộn với các hoạt động nghệ thuật, Trấn Thành và Hari Won vẫn duy trì sự đồng hành trong cuộc sống.

Có thể nói, màn bóc trần 3 thói xấu của Trấn Thành lần này không phải một lời phàn nàn nặng nề mà giống như cách Hari Won vừa trêu chồng, vừa gửi gắm sự quan tâm sau nhiều năm chung sống.

Và có lẽ, điều khiến khán giả thích thú nhất không phải chuyện Trấn Thành có bao nhiêu thói xấu mà chính là việc Hari Won vẫn luôn để ý đến những thói quen nhỏ nhất của chồng, đồng thời mong anh giữ gìn sức khỏe để cả hai tiếp tục đồng hành lâu dài.