Hari Won báo tin Trấn Thành đã khép lại hành trình

Trấn Thành là nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt, hoạt động nổi bật ở nhiều vai trò như MC, diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất. Những năm qua, anh ghi dấu ấn với loạt dự án điện ảnh nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Mới đây, Trấn Thành cùng ê-kíp tổ chức Wrap Party nhằm đánh dấu cột mốc khép lại hành trình quay phim điện ảnh mới mang tên Em. Buổi tiệc có sự góp mặt của nhiều thành viên trong ê-kíp đã đồng hành cùng nam nghệ sĩ trong suốt thời gian qua.

Trên trang cá nhân, Hari Won chia sẻ những khoảnh khắc trong buổi tiệc, qua đó báo tin Trấn Thành vừa hoàn thành chặng đường quay phim nhiều vất vả. Trong đoạn clip được nữ ca sĩ đăng tải, Trấn Thành gửi những chiếc cúp như lời cảm ơn đến các thành viên ê-kíp đã đồng hành và đóng góp cho dự án.

Hari Won báo tin Trấn Thành vừa tổ chức tiệc đóng máy, khép lại hành trình quay phim điện ảnh mới.

Hari Won cũng xuất hiện tại buổi tiệc với tinh thần vui vẻ, cùng mọi người ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ sau thời gian dài làm việc vất vả ở phim trường. Động thái của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý từ khán giả, đặc biệt trong thời điểm dự án điện ảnh mới của Trấn Thành đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Việc khép lại quá trình quay cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với ê-kíp Em. Sau thời gian làm việc trên phim trường, Trấn Thành và các cộng sự sẽ tiếp tục bước vào những công đoạn tiếp theo như dựng phim, chỉnh sửa và hậu kỳ trước khi tác phẩm chính thức đến với khán giả vào dịp Tết Nguyên đán 2027.

Trước đó, Trấn Thành từng gây tiếng vang khi đảm nhận đồng thời nhiều vai trò trong các dự án điện ảnh. Từ diễn xuất đến đạo diễn, anh liên tục thử sức với những câu chuyện có màu sắc riêng và tạo được sự chú ý trên thị trường phim Việt.

Thời gian qua, nam nghệ sĩ dành nhiều tâm huyết cho dự án Em. Anh chính thức giới thiệu bộ phim, đồng thời xác nhận tác phẩm dự kiến công chiếu vào dịp Tết Nguyên đán 2027. Tuy nhiên, đến hiện tại, Trấn Thành vẫn chưa tiết lộ đầy đủ thông tin về dàn diễn viên cũng như nội dung cụ thể của phim.

Chính sự kín tiếng này càng khiến khán giả tò mò về những gương mặt sẽ xuất hiện trong dự án mới. Sau thành công của những tác phẩm trước, mỗi thông tin liên quan đến phim của Trấn Thành đều nhận được sự quan tâm đáng kể từ công chúng.

Trấn Thành tái xuất màn ảnh rộng với dự án phim Em, dự kiến công chiếu vào Tết Nguyên đán 2027.

Để hoàn thành quá trình quay phim, Trấn Thành được cho là đã dành phần lớn thời gian cho công việc. Hari Won từng chia sẻ về lịch trình bận rộn của ông xã, tiết lộ có những ngày anh chỉ ngủ vài tiếng rồi tiếp tục đến phim trường để thực hiện các cảnh quay.

Vì vậy, buổi Wrap Party không chỉ là dịp để ê-kíp đánh dấu việc hoàn thành chặng quay mà còn là khoảng thời gian mọi người cùng nhìn lại hành trình đã qua. Trong thời gian tới, Trấn Thành sẽ tiếp tục đồng hành cùng ê-kíp ở giai đoạn hậu kỳ, trước khi Em chính thức ra mắt khán giả vào Tết 2027.

Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt, hoạt động ở nhiều vai trò như MC, diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất. Với khả năng dẫn dắt chương trình, diễn xuất và xây dựng các dự án điện ảnh, anh từng bước tạo dựng vị trí riêng trong làng giải trí và sở hữu lượng khán giả lớn.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cuộc sống của Trấn Thành hiện nhận được nhiều sự quan tâm. Nam nghệ sĩ có cuộc hôn nhân với Hari Won. Cả hai kết hôn từ năm 2016 và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Dù lịch trình công việc bận rộn, Trấn Thành và Hari Won vẫn dành thời gian cho nhau, đồng thời có những chuyến đi và hoạt động riêng để cân bằng cuộc sống.

Trấn Thành hiện có hôn nhân hạnh phúc bên Hari Won.

Dù lịch trình làm việc dày đặc, Trấn Thành vẫn ưu tiên dành thời gian cho Hari Won.

Ở tuổi 39, Trấn Thành tiếp tục duy trì lịch trình làm việc dày đặc. Anh không chỉ xuất hiện trên các chương trình truyền hình mà còn dành nhiều thời gian cho lĩnh vực điện ảnh.

Sau những dự án từng tạo được tiếng vang như Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ, Thỏ Ơi!!..., nam nghệ sĩ tiếp tục thử sức với phim Em, tác phẩm dự kiến ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2027.