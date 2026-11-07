Harbinger huy động 240 triệu USD mở rộng sản xuất xe điện

Ngày 5/11/2026, Harbinger, doanh nghiệp công nghệ công nghiệp có trụ sở tại Garden Grove, bang California (Mỹ), công bố huy động thành công 240 triệu USD trong vòng gọi vốn Series D. Thương vụ do ba nhà đầu tư Tiger Global, Capricorn’s Technology Impact Fund và Ridgeline đồng dẫn dắt.

Vòng gọi vốn còn có sự tham gia của Fidelity Management & Research Company, Squarepoint Capital, Xantium, Greycroft, Maniv, PanaceaVC và một số quỹ đầu tư khác. Các nhà đầu tư chiến lược gồm FedEx, THOR Industries thông qua TechNexus và BuildGroup.

Theo Harbinger, nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để mở rộng năng lực sản xuất nền tảng xe thương mại hạng trung, đồng thời phát triển thêm những lĩnh vực như hệ thống lưu trữ năng lượng, thiết bị phát điện, phần mềm tự hành và ứng dụng quốc phòng.

Harbinger công bố huy động 240 triệu USD cho mở rộng sản xuất.

Với khoản đầu tư vừa công bố, tổng số vốn Harbinger huy động kể từ khi thành lập năm 2021 đã vượt 650 triệu USD. Quy mô này phản ánh khả năng thu hút nguồn lực tài chính của doanh nghiệp trong quá trình chuyển từ phát triển công nghệ sang sản xuất công nghiệp. Harbinger hiện phát triển các nền tảng xe thương mại hạng trung sử dụng động cơ điện và hệ truyền động hybrid. Doanh nghiệp tự nghiên cứu nhiều cấu phần quan trọng, bao gồm hệ thống pin, truyền động và các công nghệ điều khiển phương tiện.

Một trong những khách hàng đáng chú ý của Harbinger là FedEx. Tháng 9/2026, tập đoàn vận chuyển này đặt hàng 2.000 xe tải điện của Harbinger với tổng giá trị hơn 300 triệu USD. Theo kế hoạch được công bố, số phương tiện trên sẽ được bàn giao trước khi kết thúc năm 2027. Đơn hàng này đặt ra yêu cầu mở rộng năng lực sản xuất, tổ chức chuỗi cung ứng và bảo đảm tiến độ bàn giao sản phẩm. Đây cũng là những thách thức đối với các startup công nghệ khi chuyển từ giai đoạn nghiên cứu, phát triển sang sản xuất hàng loạt.

Ông John Harris, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Harbinger, cho biết điện khí hóa đang trở thành nền tảng quan trọng đối với công nghiệp, quốc phòng, giao thông vận tải và trí tuệ nhân tạo.

Trong khi đó, ông Griffin Schroeder, đối tác tại Tiger Global, đánh giá năng lực điện khí hóa và sản xuất của Harbinger có tiềm năng ứng dụng tại nhiều thị trường mới, đặc biệt khi nhu cầu hạ tầng phục vụ AI ngày càng gia tăng. Việc mở rộng sang lưu trữ năng lượng và phát điện cho thấy Harbinger không chỉ tập trung vào phương tiện thương mại mà còn hướng tới khai thác công nghệ cốt lõi trên nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên, thông cáo ngày 5/11 chưa công bố định giá doanh nghiệp sau vòng Series D, mức phân bổ vốn cụ thể cho từng lĩnh vực hoặc kế hoạch nâng công suất sản xuất. Hiệu quả sử dụng nguồn vốn mới vẫn cần được đánh giá thông qua tiến độ triển khai và kết quả kinh doanh thực tế.