Hấp lực từ nông trại xanh H Farm

Chủ nhân nông trại đã đưa giống cúc họa mi về trồng thành công vào vụ đông xuân. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Ít ai biết rằng, để có được nông trại xanh như hôm nay là hành trình nhiều gian nan của chị Lê Thị Kim Hải. Không chỉ kiên trì theo đuổi xu hướng làm nông nghiệp hữu cơ và thuận thiên, chị Hải còn hướng đến mô hình du lịch thân thiện với môi trường.

Chị Hải nhớ lại: “Đất trồng keo lá tràm rất bạc màu, cằn cỗi, chẳng thể trồng được cây gì. Tôi dành mấy năm liền để cải tạo đất và nghiên cứu, học hỏi cách làm, triết lý làm nông của người Nhật. Tôi trồng luân phiên các cây họ đậu trên vùng đất bạc màu và cải tạo, tăng độ xốp, độ ẩm, độ khoáng, giữ mùn cho đất. Thân cây họ đậu sau thu hoạch sử dụng ủ tạo phân hữu cơ vi sinh bón lại cho đất, bên cạnh nguồn phân vi sinh từ chất thải gia súc của người dân lân cận. Tôi còn thu mua thêm rơm rạ để phủ gốc cây, luống cây, hạn chế cỏ”.

Sản lượng đậu phụng, mè đen, đậu đen, đậu xanh… nông trại làm ra đều được chị Hải phơi khô, chế biến thành bột ngũ cốc hoặc ép dầu phụng, dầu mè để cung cấp cho các mối quen, bạn bè. Trên nông trại, chị còn nghiên cứu trồng thử nghiệm cây sâm bố chính để lấy củ ngâm mật ong, ngâm rượu phục vụ khách hàng quen.

Trong phòng trừ sâu bệnh, nông trại ưu tiên các biện pháp truyền thống và chế phẩm sinh học khi cần thiết; đối với cây bị bệnh nặng, chị nhổ bỏ, tiêu hủy nhằm hạn chế lây lan. Hoạt động chăn nuôi tại nông trại cũng được tổ chức theo hướng tuần hoàn.

Việc canh tác tại nông trại thuận theo tự nhiên. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Vườn hoa là một trong những điểm nhấn của H Farm. Mỗi mùa, nơi đây lại rực rỡ sắc hướng dương, cúc họa mi, mào gà… Đặc biệt, cúc họa mi vốn quen thuộc với khí hậu miền Bắc cũng được chị Hải đưa về trồng tại vùng đất dưới chân Bà Nà.

“Rất mừng là sau những nỗ lực, các lứa hoa đều trổ đẹp như mong đợi. Mỗi năm, vì yêu hoa, tôi vẫn duy trì diện tích cúc họa mi bên cạnh những luống hướng dương, mào gà, những giàn ti gôn… để tạo khu vườn đẹp xinh”, chị Hải tâm sự.

Những ngày mùa thu, khu vực dưới chân núi Bà Nà khoác lên mình vẻ đẹp trong trẻo. Tại đây, du khách có thể tham quan, trải nghiệm làm nông, thưởng lãm cảnh sắc và tận hưởng thiên nhiên. Nông trại kết hợp khu nghỉ dưỡng và cà phê sinh thái gây ấn tượng với những mảng xanh, vườn cây, đồi chè xanh.

Từ những luống rau, vườn hoa đến khu chăn nuôi và các dịch vụ trải nghiệm, H Farm đang từng bước kết nối sản xuất nông nghiệp với du lịch sinh thái. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, những mô hình nông nghiệp xanh càng có ý nghĩa và cần được khuyến khích nhân rộng.

Ông Nguyễn Hữu Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bà Nà đánh giá cao mô hình H Farm Đà Nẵng. Theo ông, việc áp dụng phương pháp canh tác sạch, tận dụng tài nguyên tự nhiên và tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất phân hữu cơ vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế. Định hướng kết hợp nông nghiệp với du lịch bền vững của nông trại cũng là hướng đi phù hợp với định hướng của địa phương.