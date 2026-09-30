Hạp Lĩnh đổi mới quản trị, nâng chất lượng giáo dục

Ông Nguyễn Cương Nghị, Chủ tịch UBND phường Hạp Lĩnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho tập thể Trường THCS Khắc Niệm (cũ).

Sáng 30/9, UBND phường Hạp Lĩnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027, đánh giá kết quả năm học 2025-2026 và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giáo dục. Ông Nguyễn Cương Nghị - Chủ tịch UBND phường Hạp Lĩnh dự và chúc mừng ngành Giáo dục.

Hội nghị diễn ra sau năm học đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ những kết quả đạt được, ngành Giáo dục Hạp Lĩnh xác định yêu cầu xuyên suốt trong năm học mới là giữ vững nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đồng thời tạo chuyển biến về quản trị, chuyển đổi số và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc.

Chuyển đổi số tạo động lực đổi mới

Báo cáo tại hội nghị, bà Trần Thị Ngọc Tú, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hạp Lĩnh cho biết, năm học 2025 - 2026, công tác giáo dục trên địa bàn được duy trì ổn định trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Toàn phường hiện có 5 trường công lập từ mầm non đến THCS và 8 cơ sở giáo dục mầm non độc lập, tư thục; đội ngũ 245 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, 100% đạt chuẩn trình độ đào tạo. Mạng lưới trường lớp cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân; 5/5 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục được giữ vững. Ở cấp tiểu học, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học; 99,94% học sinh đạt yêu cầu về năng lực và 100% đạt yêu cầu về phẩm chất. Ở cấp THCS, tỷ lệ học sinh có kết quả rèn luyện Khá, Tốt đạt 99,17%; học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS đạt 98,98%.

Bà Trần Thị Ngọc Tú, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Cùng với chất lượng đại trà, giáo dục mũi nhọn có chuyển biến tích cực. Tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh Bắc Ninh (trước khi lên thành phố), 3/9 học sinh của phường dự thi đoạt giải; một học sinh đạt Huy chương Bạc môn Cờ vua cấp tỉnh. Đặc biệt, tại Cuộc thi “An toàn giao thông với Nụ cười ngày mai” cấp quốc gia, học sinh Trường THCS Khắc Niệm đoạt 3 giải Ba.

Giáo dục cũng được triển khai theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực và kỹ năng cho học sinh. 100% trường học thực hiện giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa; chú trọng an toàn giao thông, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử, phòng chống bạo lực học đường.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, câu lạc bộ được duy trì. Đáng chú ý, các câu lạc bộ hát dân ca Quan họ góp phần đưa di sản văn hóa Kinh Bắc vào đời sống học đường, tạo thêm không gian để học sinh rèn luyện năng khiếu và hiểu hơn về văn hóa địa phương.

Chuyển đổi số tiếp tục được Hạp Lĩnh xác định là một hướng đột phá trong quản lý và tổ chức dạy học. Học bạ số ở cấp tiểu học và THCS được triển khai đạt 100%; các trường thực hiện hồ sơ điện tử, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng kho học liệu số dùng chung.

Những kết quả này tạo nền tảng để các nhà trường tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, tổ chức dạy học, khai thác hiệu quả các nguồn học liệu và công cụ công nghệ, từng bước đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDPT 2018.

Ông Nguyễn Cương Nghị, Chủ tịch UBND phường trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khắc Niệm (cũ) và bà Chu Thị Hạnh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Khắc Niệm (cũ).

Ông Vũ Xuân Toàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường trao Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” của Chủ tịch UBND thành phố cho Trường THCS Khắc Niệm (cũ), Trường TH và THCS Hạp Lĩnh (cũ) và Trường Tiểu học Khắc Niệm (cũ).

Cùng với đó, chương trình “Sữa học đường” được triển khai tại 4/4 trường thuộc diện tham gia và 8 cơ sở giáo dục mầm non độc lập, tư thục, với tổng kinh phí hơn 2,89 tỷ đồng, góp phần chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể chất cho học sinh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Giáo dục Hạp Lĩnh cũng nhìn nhận một số khó khăn cần tập trung tháo gỡ. Cơ sở vật chất tại một số trường chưa đồng bộ, còn thiếu phòng học, phòng chức năng; một số công trình xây dựng từ lâu đã xuống cấp. Đội ngũ giáo viên, nhân viên có thời điểm còn thiếu so với quy định, trong khi yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện Chương trình GDPT 2018 và ứng dụng công nghệ ngày càng cao. Đây cũng là những vấn đề được đặt ra trong quá trình xây dựng kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Lấy chất lượng và sự phát triển của học sinh làm trung tâm

Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường Hạp Lĩnh ghi nhận, biểu dương nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các nhà trường trong duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn năm học 2025 - 2026.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo bà Nguyễn Thị Hằng, kết quả đạt được là cơ sở để tiếp tục nâng chất lượng giáo dục, song yêu cầu trong năm học mới không dừng ở việc duy trì các chỉ tiêu đã có. Các nhà trường cần nhìn thẳng vào những hạn chế, chủ động khắc phục khó khăn về đội ngũ, cơ sở vật chất, phương pháp tổ chức dạy học; lấy chất lượng và sự phát triển toàn diện của học sinh làm trung tâm.

Phó Chủ tịch UBND phường đề nghị các nhà trường đổi mới mạnh hơn công tác quản trị, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm công khai, minh bạch; đồng thời xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Trong tổ chức dạy học, cần quan tâm đồng thời chất lượng đại trà và giáo dục mũi nhọn; chú trọng STEM, ngoại ngữ, tin học, hướng nghiệp, phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng lực. Giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử và truyền thống địa phương cần được thực hiện thường xuyên, gắn với môi trường giáo dục thực chất.

Cùng với đó, các nhà trường cần đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả các nền tảng số, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp trong quản lý và dạy học; chủ động tham mưu UBND phường về đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường trao Giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Nhiệm vụ xây dựng trường học an toàn, thân thiện, hạnh phúc cũng được đặt ra với yêu cầu cụ thể hơn, từ phòng ngừa bạo lực học đường, ma túy, thuốc lá điện tử, đuối nước, tai nạn thương tích đến bảo đảm an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe học sinh. Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội tiếp tục được phát huy nhằm tạo môi trường để mỗi học sinh được học tập, rèn luyện và phát triển.

Năm học 2026 - 2027, phường Hạp Lĩnh đặt mục tiêu huy động 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường, duy trì phổ cập giáo dục; 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo; 100% trường thực hiện chuyển đổi số, hồ sơ điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và bảo đảm an toàn trường học; duy trì 100% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Phường tiếp tục duy trì phổ cập giáo dục tiểu học, THCS mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2; phấn đấu hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, đồng thời nâng cao chất lượng học sinh giỏi và kết quả tuyển sinh vào lớp 10.

Ông Trần Minh Tú, Phó Chủ tịch HĐND phường trao Giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Bà Trần Thị Ngọc Tú, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường trao Giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Để cụ thể hóa mục tiêu, UBND phường phát động phong trào thi đua năm học 2026 - 2027 với 6 nội dung trọng tâm: nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục và trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; xây dựng đội ngũ; đẩy mạnh chuyển đổi số; xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, hạnh phúc; đầu tư cơ sở vật chất, duy trì chuẩn quốc gia và đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong năm học 2025 - 2026 được UBND thành phố, Sở GD&ĐT Bắc Ninh, UBND phường Hạp Lĩnh biểu dương, khen thưởng.