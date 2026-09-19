Hấp dẫn vòng chung kết Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2026

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Quang Diện, Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn nhấn mạnh, lễ hội Chọi trâu truyền thống Đồ Sơn là một trong những di sản văn hóa đặc sắc, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của cư dân miền biển qua nhiều thế hệ. Lễ hội có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ Điểm Tước Đại Vương, mang đậm dấu ấn văn hóa của cộng đồng cư dân vùng biển với khát vọng cầu cho mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, mùa màng bội thu và cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Ban Tổ chức trao giải cho ông Lê Bá Ngọc (đình Ngọc Xuyên), chủ trâu số 15 giành chức vô địch.

Với những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc, ngày 27/12/2012, Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm của chính quyền và Nhân dân địa phương trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị của di sản.

Năm 2026 đánh dấu nhiều điểm mới quan trọng trong công tác tổ chức. Lễ hội được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND TP Hải Phòng, lễ hội được tổ chức đầy đủ hai vòng gồm vòng đấu loại và vòng chung kết theo đúng truyền thống và hồ sơ di sản đã được phê duyệt.

Sau vòng đấu loại diễn ra thành công vào tháng 7 vừa qua, 15 “ông trâu” xuất sắc đã giành quyền góp mặt tại vòng chung kết năm nay. Những kháp đấu được kỳ vọng sẽ mang đến cho khán giả các màn tranh tài quyết liệt, thể hiện sức mạnh, kỹ thuật và tinh thần thượng võ vốn làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của lễ hội.

Bên cạnh các nghi lễ truyền thống và các kháp đấu chính, địa phương còn phối hợp với nhiều doanh nghiệp tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và thương mại như Carnaval đường phố, hội vật giao lưu, tuần lễ văn hóa - du lịch - thương mại, liên hoan ẩm thực ba miền, các chương trình nghệ thuật và giới thiệu sản phẩm OCOP.

Theo Ban Tổ chức, việc mở rộng các hoạt động bên lề nhằm tạo thêm trải nghiệm cho du khách, đồng thời từng bước gắn kết giữa bảo tồn di sản với phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế địa phương. Đây cũng là hướng đi phù hợp với chủ trương phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững.

Giữa bối cảnh văn hóa ngày càng trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, việc bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Chọi trâu không chỉ góp phần giữ gìn bản sắc địa phương mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch, xây dựng Đồ Sơn trở thành đô thị du lịch biển văn minh, hiện đại, hấp dẫn du khách bốn mùa.

Nhiều kháp đấu kịch tính, gay cấn, hấp dẫn.

Sau những kháp đấu sôi nổi, kịch tính và lôi cuốn hàng vạn khán giả, Lễ hội Chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 đã xác định được các chủ trâu đoạt giải.

Kết quả, trâu số 15 của ông Lê Bá Ngọc (đình Ngọc Xuyên) giành chức vô địch; trâu số 21 của ông Hoàng Gia Dũng (đình Nam) giành giải nhì; trâu số 05 của ông Đinh Xuân Thắng (Đền Nghè) và trâu số 23 của ông Phạm Văn Lưu (đình Nam) cùng giành giải ba.

Lễ hội Chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 khép lại thành công, an toàn, tạo dấu ấn đậm nét trong lòng người dân và du khách. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông được triển khai đồng bộ, góp phần giúp lễ hội diễn ra thông suốt, văn minh.

Duy Thanh