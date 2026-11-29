“Nóng” trên đường đua

Ông Nông Thanh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, Trưởng ban Tổ chức giải chụp hình cùng các vận động viên trước giờ xuất phát. Ảnh: Công Nghĩa

Sáng 29-11, quảng trường phường Bình Phước trở thành tâm điểm bùng nổ của ngày hội thể thao quy mô lớn, với sự tham gia của hơn 4.000 VĐV ở 5 cự ly thi đấu, gồm: 2km Kids và chạy đồng hành, 5km, 10km, 21km và 42km. Trong đó, cộng đồng chạy bộ chủ nhà Đồng Nai áp đảo về số lượng với 3.034 VĐV (chiếm 75,1%), Thành phố Hồ Chí Minh góp mặt 705 VĐV (chiếm 17,5%) và các tỉnh, thành khác có 300 VĐV (chiếm 7,4%). Điểm nhấn của giải năm nay là sự xuất hiện của 88 VĐV quốc tế đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Kenya, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Đài Loan... Sự giao thoa giữa phong trào quần chúng sôi nổi và yếu tố chuyên nghiệp đỉnh cao đã biến đường đua trở thành điểm hẹn hấp dẫn.

Tâm điểm của giải năm nay đều đổ dồn về cự ly khắc nghiệt nhất là full marathon 42km. Ở nội dung dành cho nam, cuộc đua vô địch được dự báo sẽ vô cùng kịch tính khi hội tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng của làng điền kinh Việt Nam như: Trần Văn Quế (Gia Lai), Lý Văn Huy (Đắk Lắk), Triệu Tiến Luyện (Lâm Đồng) và niềm tự hào của chủ nhà Đồng Nai là VĐV Hoàng Nguyên Thanh (đại sứ giải).

Các vận động viên bắt đầu tham gia cự ly thi đấu 42km. Ảnh: An Nhơn

Hoàng Nguyên Thanh sở hữu bảng vàng thành tích đồ sộ với 6 lần liên tiếp đăng quang Giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”, 3 chức vô địch liên tiếp tại Tiền Phong marathon, giành huy chương vàng (HCV) SEA Games 31 và phá kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 21 năm ở cự ly 42km tại Giải Marathon vô địch châu Á 2024 (2 giờ 18 phút 43 giây). Mới đây, anh tiếp tục khẳng định phong độ đỉnh cao khi giành HCV Giải Điền kinh - nội dung Việt dã leo núi cự ly 7,7km tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Vận động viên Hoàng Nguyên Thanh (giữa) sẵn sàng chinh phục cự ly 42km. Ảnh: An Nhơn

Tuy nhiên, hành trình bảo vệ ngôi vương trên sân nhà năm nay của Hoàng Nguyên Thanh phải đối mặt không ít thử thách. Lịch thi đấu của giải sát với Đại hội Thể thao toàn quốc. Cụ thể, chiều tối 28-11, anh phải bước vào thi đấu chung kết cự ly 5.000m. Ngay sau khi thi đấu xong, anh phải lập tức di chuyển ban đêm từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai để kịp bước vào vạch xuất phát lúc 3h30 sáng hôm nay. “Quỹ thời gian di chuyển rất gấp gáp khiến thể lực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tôi đã lên kế hoạch chi tiết và giữ quyết tâm cao để cống hiến hết mình ở cự ly 42km tại giải đấu quê nhà” - Hoàng Nguyên Thanh chia sẻ.

Dù gặp bất lợi về thời gian thi đấu liên tục nhưng Hoàng Nguyên Thanh vẫn sở hữu những điểm tựa tinh thần vững chắc. Anh thông thạo từng khúc cua, con dốc và điều kiện thời tiết, bởi đây chính là cung đường tập luyện hằng ngày của anh. Hơn nữa, sự tin tưởng vào công tác dẫn đường chuyên nghiệp của Ban tổ chức cùng sự cổ vũ nhiệt tình của người thân và đông đảo khán giả quê nhà sẽ là nguồn năng lượng vô giá tiếp sức cho bước chạy của anh.

Các vận động viên tham gia thi đấu cự ly 42km. Ảnh: An Nhơn

Trên đường đua 42km nữ, cuộc cạnh tranh cũng không kém phần hấp dẫn với màn so tài của những chân chạy hàng đầu như: Nguyễn Thị Ngọc Lan (Lâm Đồng), Doãn Thị Oanh (Phú Thọ) và đại sứ giải Hoàng Thị Ngọc Hoa (Đồng Nai). Ngọc Hoa từng giành HCV giải chạy Lý Sơn 2020, HCĐ SEA Games 31, phá kỷ lục quốc gia tại Giải Marathon vô địch châu Á 2024 (2 giờ 44 phút 52 giây). Ngọc Hoa cũng vừa giành HCĐ Giải điền kinh - nội dung Việt dã leo núi cự ly 5,4km tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. “Năm nay đã là năm thứ ba giải marathon Trường Tươi được tổ chức. Tôi sẽ cố gắng thi đấu để đạt thành tích tốt nhất có thể” - Ngọc Hoa chia sẻ.

Vận động viên Hoàng Thị Ngọc Hoa trước giờ xuất phát. Ảnh: Công Nghĩa

Hội tụ “dàn sao” tranh tài kịch tính

Không chỉ nóng ở đường đua 42km, sức hấp dẫn của giải đấu còn lan tỏa mạnh mẽ sang các cự ly 21km, 10km và 5km nhờ sự góp mặt của nhiều “ngôi sao” điền kinh lẫn các chân chạy phong trào xuất sắc.

Các vận động viên quyết tâm chinh phục cự ly 42km. Ảnh: Huy Anh

Ở cự ly half marathon (21km) nam, cuộc chiến giành vị trí dẫn đầu hứa hẹn sẽ bùng nổ với sự xuất hiện của ngoại binh Edwin Yebei Kiptoo (Kenya). Đây là gương mặt rất quen thuộc và thường xuyên thống trị các giải chạy đường dài tại Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Để cạnh tranh sòng phẳng với chân chạy đến từ lục địa đen, các VĐV Việt Nam như: Hoàng Văn Lùng, Ygnap Nie (Đắk Lắk), Nguyễn Nhâm Duy Côi (Đồng Nai) sẽ phải bung hết sức lực ngay từ những kilomet đầu tiên.

Trong khi đó, nội dung 21km nữ chứng kiến màn đọ sức đáng chờ đợi giữa cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Hồng Lệ (Gia Lai) và nữ hoàng chạy phong trào Lê Thị Kha Ly (Thành phố Hồ Chí Minh). Kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn của Hồng Lệ đối đầu với sức bền bỉ và tinh thần thi đấu máu lửa của Kha Ly chắc chắn sẽ tạo nên màn rượt đuổi nghẹt thở về đích. Tuy nhiên, theo đánh giá thì lợi thế có phần nghiêng về Hồng Lệ khi VĐV này vừa đoạt HCV Giải điền kinh - nội dung Việt dã leo núi tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay.

Ở các cự ly ngắn hơn, tính cạnh tranh vẫn được đẩy lên cao độ. Đường đua 10km gọi tên những ứng viên sáng giá như: Lê Kim Dược (Đồng Nai) và Nguyễn Khánh Ly (Đà Nẵng). Trong khi đó, cự ly 5km có sự tham gia tranh tài của chân chạy nổi bật Đinh Thị Kim Phượng (Quảng Ngãi)…

Anh Nguyễn Xuân Đăng (phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) đánh giá: Giải năm nay quy tụ nhiều vận động viên mạnh, trong đó có những chân chạy hàng đầu như: Hoàng Nguyên Thanh, Triệu Tiến Luyện cùng nhiều gương mặt xuất sắc khác tranh tài ở các cự ly. Với sự góp mặt của nhiều vận động viên có thành tích nổi bật, cuộc đua tranh thứ hạng ở nhóm dẫn đầu hứa hẹn diễn ra quyết liệt, kịch tính, mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, mãn nhãn cho khán giả và người hâm mộ.